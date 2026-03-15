CATANIA – L’attesa si fa quasi elettrica sotto l’ombra dell’Etna. Mancano esattamente quattro giorni al momento della verità: il prossimo 19 marzo 2026 la giuria del Ministero della Cultura scioglierà le riserve e annuncerà quale città italiana potrà fregiarsi del prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028.

Una città in mobilitazione

Catania non è mai stata così vicina a un traguardo di tale portata simbolica ed economica. Il dossier presentato dal comitato promotore, incentrato sulla rigenerazione urbana, sull’integrazione del patrimonio barocco con l’innovazione tecnologica e sulla centralità del Mediterraneo, ha convinto la commissione tecnica a inserire la città tra le finaliste.

In queste ore, tra i corridoi di Palazzo degli Elefanti e le piazze del centro storico, non si parla d’altro. Il sindaco e le istituzioni locali hanno ribadito come questa candidatura non sia solo un sogno, ma un progetto concreto di rilancio per l’intera Sicilia orientale.

Cosa significherebbe la vittoria?

Il titolo di Capitale della Cultura non è solo una medaglia al valore artistico, ma un potente volano economico:

Investimenti: fondi governativi per 1 milione di euro e ulteriori finanziamenti regionali e privati.

Turismo: una visibilità internazionale che potrebbe raddoppiare i flussi turistici nel biennio 2027-2028.

Eventi: un cartellone di oltre 300 appuntamenti tra concerti, mostre, convegni e spettacoli teatrali.

Il countdown finale

Mentre si limano gli ultimi dettagli della comunicazione ufficiale, la città si prepara a vivere il 19 marzo come una vera e propria finale. Molti si chiedono se il “liotru” riuscirà a battere le agguerrite rivali e a riportare il baricentro culturale dell’Italia nel cuore del Sud.

L’obiettivo è chiaro: trasformare Catania da “città di passaggio” a destinazione culturale d’eccellenza a livello europeo.