Concorso Carabinieri Allievi Marescialli 2026: Il concorso carabinieri allievi marescialli 2026 è finalizzato al reclutamento di 24 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. La procedura è riservata a candidati in possesso di attestato di bilinguismo di livello B2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. I vincitori saranno ammessi alla frequenza del 16° corso triennale (2026 – 2029) presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.
Eventuali posti non assegnati saranno devoluti al concorso ordinario per 898 allievi marescialli del ruolo ispettori 2026.
Requisiti richiesti
Il concorso è aperto a due categorie di candidati:
- Militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e Allievi Carabinieri, con idoneità al servizio militare incondizionato, diploma di istruzione secondaria superiore, età inferiore ai 30 anni e condotta disciplinare impeccabile.
- Cittadini italiani tra i 17 e i 26 anni (limite elevabile a 28 per chi ha già prestato servizio militare), con diploma di istruzione secondaria superiore, diritti civili e politici, condotta incensurabile e assenza di condanne per delitti non colposi.
Sono esclusi dal concorso candidati con tatuaggi o piercing non conformi alle regole militari, oppure in situazioni disciplinari o penali incompatibili con lo stato di maresciallo.
Come si svolge la selezione
Il concorso carabinieri allievi marescialli 2026 prevede diverse fasi:
- Prova scritta: sede Bolzano, 2^ decade di aprile 2026;
- Prove fisiche: Roma, 2^ decade di maggio 2026;
- Accertamenti psico-fisici e attitudinali: Roma, 3 giorni dalla 2^ decade di maggio;
- Prova orale: Bolzano, 1^ decade di giugno;
- Prova facoltativa di lingua straniera e informatica: Bolzano, 1^ decade di giugno;
- Corso triennale di formazione: Firenze, dalla 3^ decade di settembre 2026.
Il corso prevede formazione teorico-pratica secondo le norme DPR 15 marzo 2010, n. 90.
Come presentare la domanda
La domanda va presentata online entro il 4 aprile 2026 sul sito dell’Arma dei Carabinieri. È necessario possedere SPID di livello 2, caricare fototessera digitale e attestato B2, e indicare due indirizzi e-mail, di cui almeno uno PEC.
Graduatoria e nomina
I candidati idonei saranno inseriti nella graduatoria finale di merito, pubblicata sul sito dell’Arma e sul Giornale Ufficiale della Difesa. Gli allievi che supereranno le prove finali del secondo anno saranno nominati Maresciallo e assegnati ai reparti, anche nella provincia autonoma di Bolzano.