Concorso Carabinieri Allievi Marescialli 2026: Il concorso carabinieri allievi marescialli 2026 è finalizzato al reclutamento di 24 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. La procedura è riservata a candidati in possesso di attestato di bilinguismo di livello B2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. I vincitori saranno ammessi alla frequenza del 16° corso triennale (2026 – 2029) presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Eventuali posti non assegnati saranno devoluti al concorso ordinario per 898 allievi marescialli del ruolo ispettori 2026.

Requisiti richiesti

Il concorso è aperto a due categorie di candidati:

Militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e Allievi Carabinieri, con idoneità al servizio militare incondizionato, diploma di istruzione secondaria superiore, età inferiore ai 30 anni e condotta disciplinare impeccabile.

appartenenti ai ruoli Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e Allievi Carabinieri, con idoneità al servizio militare incondizionato, diploma di istruzione secondaria superiore, età inferiore ai 30 anni e condotta disciplinare impeccabile. Cittadini italiani tra i 17 e i 26 anni (limite elevabile a 28 per chi ha già prestato servizio militare), con diploma di istruzione secondaria superiore, diritti civili e politici, condotta incensurabile e assenza di condanne per delitti non colposi.

Sono esclusi dal concorso candidati con tatuaggi o piercing non conformi alle regole militari, oppure in situazioni disciplinari o penali incompatibili con lo stato di maresciallo.

Come si svolge la selezione

Il concorso carabinieri allievi marescialli 2026 prevede diverse fasi:

Prova scritta: sede Bolzano, 2^ decade di aprile 2026;

sede Bolzano, 2^ decade di aprile 2026; Prove fisiche: Roma, 2^ decade di maggio 2026;

Roma, 2^ decade di maggio 2026; Accertamenti psico-fisici e attitudinali : Roma, 3 giorni dalla 2^ decade di maggio;

: Roma, 3 giorni dalla 2^ decade di maggio; Prova orale: Bolzano, 1^ decade di giugno;

Bolzano, 1^ decade di giugno; Prova facoltativa di lingua straniera e informatica: Bolzano, 1^ decade di giugno;

Bolzano, 1^ decade di giugno; Corso triennale di formazione: Firenze, dalla 3^ decade di settembre 2026.

Il corso prevede formazione teorico-pratica secondo le norme DPR 15 marzo 2010, n. 90.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata online entro il 4 aprile 2026 sul sito dell’Arma dei Carabinieri. È necessario possedere SPID di livello 2, caricare fototessera digitale e attestato B2, e indicare due indirizzi e-mail, di cui almeno uno PEC.

Graduatoria e nomina

I candidati idonei saranno inseriti nella graduatoria finale di merito, pubblicata sul sito dell’Arma e sul Giornale Ufficiale della Difesa. Gli allievi che supereranno le prove finali del secondo anno saranno nominati Maresciallo e assegnati ai reparti, anche nella provincia autonoma di Bolzano.