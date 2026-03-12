Catania – Il Consiglio Comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato con 18 voti favorevoli e un astenuto la variazione al bilancio di previsione 2026-2028. La manovra, presentata dall’Assessore alle Finanze Giuseppe Marletta, integra risorse vincolate per circa 58 milioni di euro destinate a progetti di riqualificazione urbana, efficientamento energetico e sviluppo infrastrutturale, oltre a circa 12 milioni per i servizi.

“La delibera riguarda progetti già in itinere, definitivi o esecutivi, finanziati con fondi comunitari che richiedono variazioni contabili sulla base degli stanziamenti attribuiti”, hanno spiegato in aula l’Assessore Marletta e il Direttore Fabio Finocchiaro. Le risorse provengono da programmi europei e regionali (POC, PON Metro Plus, FESR Sicilia) e prevedono un piano di sviluppo triennale con numerosi cantieri e servizi che verranno avviati già nell’anno corrente.

Le cinque macro-aree strategiche

La ripartizione delle risorse copre cinque pilastri fondamentali per lo sviluppo della città:

Zona Industriale (50 milioni di euro): prevede la riqualificazione completa dell’assetto viario del distretto produttivo con fondi FSC 2021-2027 . Gli investimenti sono suddivisi in 24,1 milioni per il 2026, 11,3 milioni per il 2027 e 9,6 milioni per il 2028, con l’obiettivo di rendere competitivo il principale polo manifatturiero della Sicilia orientale.

Riqualificazione urbana e turismo (circa 6,5 milioni): interventi mirati su Via Crociferi, Piazza Carlo Alberto, Piazza Dante (con la Basilica di San Nicolò l’Arena), Piazza Palestro e il nodo Rotolo-Ognina . L’obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico in vista della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 .

Impianti sportivi e verde pubblico (circa 3,5 milioni): focus sull’ efficientamento energetico di strutture come il PalaCatania , il PalaNitta e la piscina di Via Zurria . Prevista anche la rigenerazione green dei campi sportivi Velletri, Zia Lisa, Benito Paolone e Salvatore Seminara .

Scuole e servizi educativi (circa 2,5 milioni): riqualificazione degli spazi esterni degli Istituti Comprensivi Di Guardo-Quasimodo e Salvatore Quasimodo , creazione di strade scolastiche e nuovi arredi per gli asili nido.

Mobilità sostenibile e ambiente (circa 3 milioni): potenziamento della smart mobility, installazione di colonnine di ricarica per la flotta elettrica del trasporto pubblico alimentate da fotovoltaico, completamento della rete BRT e realizzazione di un polo dell’economia circolare presso l’ex Mercato Ittico.

Efficientamento e progetti internazionali

Completano il quadro gli interventi di efficientamento energetico negli edifici comunali di Via Gallo e Via Ferrante Aporti, oltre a progetti di cooperazione internazionale come lo scambio di buone prassi con Mechelen (Belgio) sul tema “Water As The Source Of Urban Public Space” e l’iniziativa “Catania Inside” dedicata a innovazione e turismo.

La variazione include inoltre 1,4 milioni di euro destinati agli incentivi tecnici per il personale dipendente impegnato nella progettazione, come previsto dal codice degli appalti. L’approvazione consente l’avvio immediato delle procedure operative per l’apertura dei cantieri, con l’obiettivo di concludere la maggior parte delle opere entro il 2028.