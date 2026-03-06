Villa Pacini si prepara ad accogliere una nuova panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e il femminicidio. L’iniziativa rientra nell’evento “Lotto per la Donna”, un momento di confronto pubblico pensato per sensibilizzare la cittadinanza su temi sociali importanti e promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti e sulla tutela delle donne.

L’appuntamento si svolgerà nei pressi della fontana della storica villa nel cuore di Catania e vedrà la partecipazione di numerose realtà associative e istituzionali attive sul territorio. L’obiettivo è creare un dialogo aperto con la città attraverso un talk all’aperto, coinvolgendo esperti, operatori sociali e rappresentanti delle istituzioni.

Il progetto “Lotto per la Donna”

L’iniziativa è coorganizzata dall’associazione culturale Agorà, dallo spazio creativo itinerante etneo Scie e dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Catania, con il supporto di Gema SpA.

Durante l’incontro verranno affrontati diversi temi legati al mondo femminile: dalla violenza domestica al femminicidio, dal supporto legale alle vittime fino alla violenza economica. Ampio spazio sarà dedicato anche alle questioni legate al lavoro femminile, alle disuguaglianze salariali e alla necessità di rafforzare l’indipendenza economica delle donne.

Il contributo di associazioni ed esperti

Il dibattito vedrà il contributo di numerose associazioni impegnate quotidianamente nel sostegno alle donne e nella promozione dei diritti. Tra queste “Laura vive in me”, “Rinascendo – Casa del Sollievo”, gli “Stati generali delle donne”, Fidapa sezione Gravina di Catania, Gravina “Il Loco”, Udepe Catania, l’Istituto San Giuseppe S.D.P., oltre alle realtà culturali “L’oro delle fate” e “Azulejos”.

Gli interventi affronteranno diversi aspetti della tutela femminile: dall’assistenza alle vittime di violenza al supporto psicologico e sociale, fino ai percorsi di integrazione per donne e giovani madri. Non mancherà anche un approfondimento sull’aspetto giudiziario delle denunce e sulle difficoltà che spesso le vittime incontrano nel passaggio dalle leggi alla reale applicazione delle tutele.

Un momento di riflessione per la città

L’incontro sarà introdotto da Gloria Sangiorgio, presidente dell’associazione Agorà, mentre i saluti istituzionali saranno affidati all’assessora alle Pari opportunità del Comune di Catania.

Prima della scoperta della panchina rossa, è previsto anche un momento particolarmente toccante con la partecipazione dell’associazione “Laura vive in me”, nata in memoria della giovane Laura. Durante l’evento verrà letto un testo dedicato alla ragazza, come segno di ricordo e di impegno nella lotta contro ogni forma di violenza.

A chiudere il confronto sarà un intervento dedicato al rapporto tra donne e lavoro nella provincia di Catania, un tema centrale per comprendere le sfide ancora aperte sul fronte dell’uguaglianza e delle opportunità.