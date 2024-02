Catania, controlli a parcheggiatori e venditori abusivi: denunce e sanzioni

Catania, controlli a tappetto su parcheggiatori e venditori abusivi: sequestri e sanzioni dell'Arma dei carabinieri.

I carabinieri del comando di Catania hanno dato il via a controlli a tappetto su venditori e parcheggiatori abusivi, per intensificare le attività di prevenzione legate alla festa di Sant’Agata che si terrà nei prossimi giorni.

Polizia e Carabinieri hanno coordinato le attività di verifica verso venditori ambulati, con salate sanzioni amministrative e sequestri nei confronti di quattro venditori di giocattoli, i quali erano privi di licenza di vendita. I controlli si sono poi spostati verso villa Pacini, dove un 73 enne catanese stava chiedendo dei soldi per permettere agli automobilisti di usufruire dei parcheggi comunali. L’uomo è stato bloccato e denunciato con recidiva, poiché già noto alle autorità del luogo. La sanzione per l’uomo è stata di circa 700 euro, c’è il rischio di denuncia per estorsione a causa delle svariate minacce di danni ai veicoli nel caso di mancato pagamento.

L’Arma si è poi occupata di attività operative per il traffico stradale, con l’utilizzo di innumerevoli posti di blocco, in cui sono state fermate circa 30 persone e controllati circa 15 mezzi. La polizia ha poi inflitto elevate sanzioni amministrative per un totale di 2000 euro a 11 automobilisti che avevano parcheggiato in luoghi vietati, come strisce pedonali o divieti di sosta.