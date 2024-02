Metro Catania, inaugurato nuovo treno: è arrivata “Rebecca” [FOTO]

Metro Catania, uno dei nuovi treni è stato inaugurato ed entrerà in funzione per la linea metropolitana: è arrivata "Rebecca".

Metro Catania, è arrivata “Rebecca”: continuano le presentazioni dei nuovi treni della Metropolitana di Catania, come l’ultimo inaugurato nella giornata di ieri. Si tratta della settima vettura arrivata a Catania, parte di un acquisto composto da dieci nuove unità di trazione, destinate al trasporto pubblico per la linea Metropolitana.

Ancora una volta, l’inaugurazione si è svolta presso la stazione Stesicoro, dov’è è stato svelato il nuovo treno, ma soprattutto il suo nome. Infatti, l’elettrotreno nuovo di zecca riporta sul fianco un nome come le vetture inaugurate nei mesi precedenti: quest’ultimo, in particolare, è stato battezzato “Rebecca”.

La vettura può ospitare un totale di 420 persone di cui 64 sedute. Inoltre, il treno è dotato di 2 posti per carrozzine e 4 alloggi per biciclette. Il nuovo treno della metropolitana di Catania è stato progettato e prodotto dalla Titagarh Firema con design Pininfarina. La vettura è dotata di impianti di climatizzazione innovativi e a basso impatto ambientale sia negli ambienti passeggeri che nelle cabine di guida. Dopo la prima corsa inaugurale svolta nel corso della giornata di ieri, 31 gennaio 2024, il treno è stato messo in esercizio e sarà operativo su tutta la linea Metropolitana. Di seguito, alcune foto dell’inaugurazione postate sui profili social di FCE, Ferrovia Circumetnea e Metropolitana di Catania.