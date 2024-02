Sant’Agata 2024: gli eventi del weekend della festa

Il 4 e il 5 febbraio sono sempre più vicini: ecco cosa riservano i tre giorni prima della festa più attesa dell'anno a Catania.

Febbraio è iniziato e l’attesa è agli sgoccioli: alla festa della Patrona di Catania mancano soli pochissimi giorni ormai. Ecco quali sono gli eventi salienti del programma per il prossimo weekend, per non perdere il meglio dei festeggiamenti nei primi tre giorni di febbraio.

Giovedì 1 febbraio è una giornata all’insegna della musica e del teatro in onore della Santa catanese, bisogna scegliere però perché entrambi gli eventi si terranno alle 20:30:

“ Concerto in onore di Sant’Agata ” presso il Teatro Massimo Bellini, a cura dell’Orchestra e Coro del Teatro.

” presso il Teatro Massimo Bellini, a cura dell’Orchestra e Coro del Teatro. “Agata la Santa Fanciulla“. Rappresentazione teatrale, regia di G. Anfuso. San Nicolò all’Arena.

Venerdì 2 febbraio inizia il weekend della festa e tra gli eventi in programma abbiamo:

Ore 15:00 Trofeo Sant’Agata per corsa su strada in Via Vittorio Emanuele.

per corsa su strada in Via Vittorio Emanuele. Ore 17:30 benedizione delle candele nella Chiesa della Badia di Sant’Agata S. E. Mons. Arcivescovo presiederà il rito. Seguirà la processione fino alla Basilica Cattedrale per la celebrazione della Santa Messa.

nella Chiesa della Badia di Sant’Agata S. E. Mons. Arcivescovo presiederà il rito. Seguirà la processione fino alla Basilica Cattedrale per la celebrazione della Santa Messa. Ore 20:00 Consegna della Candelora d’Oro da parte del Sindaco di Catania, Corte di Palazzo degli Elefanti, con ensemble musicale a cura di Musica Insieme.

Sabato 3 febbraio si entra nel vivo della festa: le Sante Messe, la carrozza del Senato e l’offerta della cera a Sant’Agata preparano ai due giorni successivi; lo spettacolo pirotecnico finale preannuncia l’alba del giorno di festa.