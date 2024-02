Meteo Sicilia: le previsioni per il weekend di Sant’Agata

Meteo Sicilia: ecco le previsioni meteorologiche per il weekend di Sant'Agata, tra sole e nubi sui litorali dell'Isola.

Meteo Sicilia: l’inverno continua a farsi sentire, temperature basse e qualche nube sparsa, vediamo insieme cosa ci riserva questo primo weekend di febbraio.

Meteo Sicilia: venerdì 2

Nella giornata di oggi avremo nuvole sparse e piogge deboli sul litorale tirrenico, mentre su quello ionico e meridionale i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno. Piogge previste quindi nel Palermitano e nel Messinese, con temperature intorno ai 10 gradi su tutta l’isola; le città più fredde si confermano essere Caltagirone ed Enna con circa 3 gradi, i mari andranno da mossi a poco mossi, con venti moderati.

Meteo Sicilia: sabato 3

Sull’isola arriveranno le alte pressioni, ci sarà quindi tempo stabile e assolato, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, il mare leggermente mosso e i venti moderati come nella giornata di venerdì. Ci sarà un aumento generale delle temperature, che si aggireranno tra i 10 e i 12 gradi, con le minime di 2° solo nel Corleonese. Non sono previsti rovesci in giornata.

Meteo Sicilia: domenica 4

Per la giornata di domenica l’alta pressione continuerà a farsi sentire, portando ulteriori schiarite su tutta l’isola, con tempo assolato e cieli sereni. I venti da moderati a deboli ed il mare rimarrà mosso, l’anticiclone continuerà quindi a dominare le regioni del sud, rendendo mite questo febbraio. Le temperature rimarranno stabili, la provincia di Messina sarà la più calda, con circa 14 gradi, mentre nel Nisseno e nel Corleonese le temperature saranno nettamente più basse con minime intorno ai 3 gradi.

Catania e le previsioni per Sant’Agata

In attesa dell’inizio dei festeggiamenti di Sant’Agata, ecco le previsioni meteo per questo weekend particolarmente speciale per i catanesi.

Nella giornata di oggi, venerdì 2, le temperature rimarranno stabili e i cieli parzialmente nuvolosi, in particolar modo in serata. Le temperature massime si aggirano verso i 15°, mentre le minime intorno ai 10 gradi. Per sabato 3, l’inizio dei festeggiamenti, è previsto tempo stabile e soleggiato grazie alle alte pressioni presenti sul litorale, i venti saranno deboli e le temperature intorno ai 17°, con minime sui 12 gradi circa.

Domenica 4 invece le temperature continueranno ad alzarsi, i cieli rimarranno limpidi e sereni, ci saranno circa 18° e i venti praticamente assenti. Lunedì 5 il tempo rimarrà stabile, possiamo dire non molto diverso dal 3 e dal 4 febbraio, temperature miti e venti deboli, cieli assolati e assenza di nubi o precipitazioni.