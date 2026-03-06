Concorsi Catania: L’Azienda Ospedaliero‑Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania ha indetto due nuovi concorsi Catania per coprire 25 posti a tempo indeterminato riservati alle categorie protette. I bandi riguardano le figure di Assistente Informatico e Coadiutore Amministrativo Senior, con contratto stabile e possibilità di inserimento immediato all’interno della struttura sanitaria. Le domande devono essere presentate entro il 29 marzo 2026, esclusivamente in modalità telematica.

Questi concorsi rappresentano un’occasione importante per chi cerca opportunità di lavoro nel settore sanitario e amministrativo, con la possibilità di entrare in una delle strutture di eccellenza della Sicilia.

Concorsi Catania: posti disponibili

Il Policlinico di Catania prevede l’assunzione di 25 nuove risorse, suddivise nei seguenti ruoli:

10 Assistenti Informatici – riservati alle categorie protette, inseriti nell’Area Assistenti;

– riservati alle categorie protette, inseriti nell’Area Assistenti; 15 Coadiutori Amministrativi Senior – riservati alle categorie protette, inseriti nell’Area Operatori.

I posti sono destinati esclusivamente a candidati iscritti agli elenchi previsti dalla legge 68/1999 sulle categorie protette, garantendo pari opportunità e sostegno all’inserimento professionale.

Requisiti richiesti

Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali: cittadinanza italiana o europea, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali e non trovarsi in condizioni di incompatibilità con il pubblico impiego.

Requisiti specifici per i profili:

Assistente Informatico:

Diploma di perito informatico o equipollente con specializzazione in informatica;

Appartenenza alle categorie protette;

Iscrizione all’elenco ex art. 8 della legge 68/1999.

Coadiutore Amministrativo Senior:

Diploma di scuola secondaria di primo grado più attestato di due anni di scolarità aggiuntiva o cinque anni di esperienza professionale;

Appartenenza alle categorie protette;

Iscrizione all’elenco ex art. 8 della legge 68/1999.

Come si svolge la selezione

La procedura concorsuale prevede prove scritte, pratiche e orali per gli Assistenti Informatici, mentre i Coadiutori Amministrativi sosterranno prove pratiche e orali.

Assistente Informatico: gestione software, manutenzione reti, database e supporto utenti.

Coadiutore Amministrativo: diritto amministrativo, legislazione sanitaria, trattamento dati, gestione documentale.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere inviata online entro il 29 marzo 2026 tramite il portale del Policlinico. È richiesta una PEC valida e allegati obbligatori come curriculum, certificazioni, attestati di iscrizione agli elenchi delle categorie protette e copia del documento di identità.