​È stato un pomeriggio particolarmente convulso quello vissuto in un tratto di via Delle Medaglie D’Oro, dove un catanese di 28 anni si è reso protagonista di una serie di condotte particolarmente gravi. L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti ed armi, è andato improvvisamente in escandescenza, probabilmente a causa di una crisi di astinenza.

​Dopo aver violato le prescrizioni della misura cautelare, il giovane si è scagliato contro la porta della vicina di casa, minacciandola e mandandone in frantumi il vetro. L’anziana donna, terrorizzata, si è barricata all’interno dell’abitazione riuscendo a chiedere aiuto alla Sala Operativa della Questura tramite il numero unico d’emergenza.

​All’arrivo degli agenti della squadra volanti, l’apparente calma dell’uomo è durata poco: il 28enne si è infatti scagliato contro i due poliziotti, colpendoli con calci alle gambe. È stato necessario l’intervento di altre pattuglie per bloccare l’aggressore e metterlo in sicurezza.

​Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti oltre 7 grammi di hashish, motivo per cui è scattata la segnalazione in Prefettura per uso personale. L’uomo è stato arrestato per:

​ Violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale;

a Pubblico Ufficiale; ​Evasione.

​In attesa del giudizio per direttissima, il giovane è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura. Fortunatamente, l’anziana donna è rimasta illesa e ha ringraziato gli agenti per il tempestivo intervento che ha messo fine all’incubo.