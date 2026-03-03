Una nuova opportunità di inserimento lavorativo approda in Sicilia. Enaip Caltanissetta promuove un percorso formativo mirato a qualificare nuovi Assistenti Familiari, figure chiave nel supporto domiciliare e sociale.

Requisiti e destinatari: il corso è riservato a cittadini disoccupati o inoccupati che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

L’assistente familiare, è il professionista che permette a una persona non autosufficiente (anziana, disabile o malata) di continuare a vivere dignitosamente a casa propria, supportandola nelle necessità quotidiane.

È importante non confonderlo con l’OSS (Operatore Socio-Sanitario):

OSS: Lavora prevalentemente in strutture (ospedali, RSA) e ha una formazione sanitaria più spinta (può fare piccole medicazioni, clisteri, ecc.).

Assistente Familiare: Opera quasi esclusivamente a domicilio e si concentra maggiormente sulla gestione della vita quotidiana e sull’autonomia domestica dell’assistito.

Il profilo professionale

Profilo professionale: l’operatore formato sarà in grado di gestire con competenza:

supporto nelle attività quotidiane e domestiche;

cura dell’igiene personale;

preparazione dei pasti;

accompagnamento per visite mediche e servizi sanitari.

Dettagli del Corso:

Durata: 360 ore totali.

Certificazione: Rilascio di Attestato di qualifica professionale.

Come candidarsi

Per tutti i dettagli è possibile telefonare ai numeri 329 3763906 oppure 0934 21786.