Alle ore 12.00 di oggi è ufficialmente partita la prevendita per il match contro la Casertana, sfida cruciale della 31ª giornata del girone C in programma lunedì 9 marzo alle 20.30.
Dove e come acquistare
I tagliandi sono già disponibili e lo resteranno fino al fischio d’inizio (salvo esaurimento) attraverso due canali principali:
-
Online sul circuito TicketOne.it, a questo link;
-
Presso tutte le rivendite autorizzate.
Modalità di accesso: cosa portare
Per entrare allo stadio “Angelo Massimino” senza intoppi, ricorda di avere con te:
-
Per chi acquista online: biglietto elettronico (su app wallet o card “We Catania”) e documento d’identità;
-
Per gli abbonati: card “We Catania” (originale o digitale provvisoria), segnaposto e documento d’identità. Attenzione: non saranno accettate ricevute cartacee.
I Prezzi (inclusi diritti di prevendita)
-
Curve: € 16
-
Tribuna B: € 30
-
Tribuna A: € 45
-
Tribuna Elite: € 75
Nota importante: La vendita per il Settore Ospiti è attualmente in stand-by, in attesa delle decisioni delle Autorità competenti. Per i biglietti gratuiti destinati ai diversamente abili, le procedure di accreditamento sono consultabili sul sito ufficiale del club.