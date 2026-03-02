L’Università di Catania conferma la propria vocazione all’accoglienza e all’integrazione internazionale aderendo alla nuova edizione di UNICORE – University Corridors for Refugees. Il progetto, giunto al suo ottavo anno, è frutto di una sinergia tra l’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), il Ministero degli Affari Esteri e importanti partner del terzo settore come Caritas, Diaconia Valdese e Centro Astalli.

Costruire il futuro attraverso la formazione

L’obiettivo dell’iniziativa è trasformare la vita di giovani rifugiati e rifugiate attualmente residenti in 14 Paesi tra Africa e Asia (tra cui Bangladesh, Etiopia, Nigeria e Sudafrica), offrendo loro la possibilità di sfuggire a contesti di precarietà attraverso l’eccellenza accademica. Grazie a questi “corridoi universitari”, gli studenti selezionati potranno proseguire gli studi in Italia, valorizzando il proprio talento in un ambiente sicuro e stimolante.

L’offerta dell’Ateneo catanese

Per l’anno accademico 2026/27, l’Università di Catania mette a disposizione due borse di studio dedicate a studenti già in possesso di una laurea triennale che desiderano specializzarsi. I vincitori potranno immatricolarsi a uno dei corsi di laurea magistrale interamente erogati in lingua inglese offerti da Unict, favorendo così un percorso di internazionalizzazione che arricchisce l’intera comunità accademica.

Come partecipare

La selezione è rivolta a candidati con un curriculum accademico solido. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il termine ultimo del 17 aprile 2026.