La grande comicità napoletana si prepara a conquistare la Sicilia. Biagio Izzo, beniamino del pubblico e maestro del tempismo comico, approda nell’isola con la sua nuova commedia “L’arte della truffa”, scritta a più mani da Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli e Augusto Fornari (che ne cura anche la regia).

Prodotto da AG Spettacoli, il tour siciliano promette un crescendo di risate, equivoci e colpi di scena, inserendosi nel prestigioso cartellone della stagione teatrale Turi Ferro.

La trama: un intreccio tra onestà e malizia

Al centro della vicenda troviamo Gianmario, imprenditore edile di terza generazione e “gentiluomo del Papa”, la cui vita viene sconvolta proprio alla vigilia di un importante appalto per il restauro del Duomo di Napoli.

La sua impeccabile reputazione viene messa a rischio dall’arrivo forzato del cognato Francesco, un truffatore professionista che ha ottenuto di scontare gli arresti domiciliari proprio in casa sua. Tra momenti paradossali ed emozionanti, si consumerà una truffa “a fin di bene”, dove sarà proprio l’abilità dell’imbroglione Francesco a salvare Gianmario da un raggiro ancora più grande.

Il cast e la visione del regista

Accanto a Biagio Izzo, sul palco vedremo un cast affiatato composto da:

Carla Ferrara

Roberto Giordano

Ciro Pauciullo

Arduino Speranza

Adele Vitale

Appuntamenti e biglietti: dove e quando

Lo spettacolo toccherà le due principali città siciliane nel mese di marzo 2026:

Città Teatro Date Catania Teatro Abc Dal 13 al 29 marzo 2026 Palermo Teatro Golden Dal 17 al 19 marzo 2026

Incontro con il pubblico: Una chicca per i fan catanesi: Biagio Izzo e l’intero cast incontreranno il pubblico presso il Teatro Abc di Catania. I posti sono limitati e la prenotazione avverrà tramite un form dedicato sui canali social del teatro.