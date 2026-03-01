Dopo 17 anni dal suo terzo posto con “Non riesco a farti innamorare” (2009)”, Sal Da Vinci è tornato sul palco dell’Ariston non solo come partecipante, ma come dominatore assoluto. La sua vittoria con “Per sempre sì” è il coronamento di un percorso che ha unito la tradizione melodica napoletana alla modernità del pop d’autore.
“Per sempre sì”: Il brano della vittoria
Scritto insieme al figlio Francesco Da Vinci e a firme prestigiose come Federica Abbate e Alessandro La Cava, il brano è un inno all’amore maturo e alla fedeltà.
Il Sound: Un mix di pop orchestrale e sonorità mediterranee, con una strofa finale in napoletano che è già diventata un “cult” sui social.
L’Emozione: Durante la proclamazione, Sal si è inginocchiato sul palco dedicando la vittoria alla sua famiglia e alla città di Napoli, visibilmente commosso.
Un successo che parte da lontano
La vittoria non è arrivata per caso. Il 2025 è stato l’anno d’oro di Sal Da Vinci grazie a “Rossetto e Caffè“, che con oltre 120 milioni di streaming ha preparato il terreno per questo ritorno in grande stile. Il pubblico dell’Ariston lo ha accolto con standing ovation sin dalla prima serata, confermando un affetto che travalica i confini regionali.
La classifica finale
La classifica di Sanremo 2026, dopo la finalissima, è la seguente:
1. Sal Da Vinci – Saremo io e te
2. Sayf – Tu mi piaci
3. Ditonellapiaga – Che fastidio!
4. Arisa – Magica favola
5. Fedez e Masini – Male necessario
6. Nayt – Prima che
7. Fulminacci – Stupida Fortuna
8. Ermal Meta – Stella Stellina
9. Serena Brancale – Qui con me
10. Tommaso Paradiso – I romantici
11. LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
12. Luchè – Labirinto
13. Bambole di pezza – Resta con me
14. Levante – Sei tu
15. J-Ax – Italia Starter Pack
16. Tredici Pietro – Uomo che cade
17. Samurai Jay – Ossessione
18. Raf – Ora e per sempre
19. Malika Ayane – Animali notturni
20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
21. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
22. Michele Bravi – Prima o poi
23. Francesco Renga – Il meglio di me
24. Patty Pravo – Opera
25. Chiello – Ti penso sempre
26. Elettra Lamborghini – Voilà
27. Dargen D’Amico – AI AI
28. Leo Gassmann – Naturale
29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
30. Eddie Brock – Avvoltoi