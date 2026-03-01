Dopo 17 anni dal suo terzo posto con “Non riesco a farti innamorare” (2009)”, Sal Da Vinci è tornato sul palco dell’Ariston non solo come partecipante, ma come dominatore assoluto. La sua vittoria con “Per sempre sì” è il coronamento di un percorso che ha unito la tradizione melodica napoletana alla modernità del pop d’autore.

“Per sempre sì”: Il brano della vittoria

Scritto insieme al figlio Francesco Da Vinci e a firme prestigiose come Federica Abbate e Alessandro La Cava, il brano è un inno all’amore maturo e alla fedeltà.

Il Sound: Un mix di pop orchestrale e sonorità mediterranee, con una strofa finale in napoletano che è già diventata un “cult” sui social.

L’Emozione: Durante la proclamazione, Sal si è inginocchiato sul palco dedicando la vittoria alla sua famiglia e alla città di Napoli, visibilmente commosso.

Un successo che parte da lontano

La vittoria non è arrivata per caso. Il 2025 è stato l’anno d’oro di Sal Da Vinci grazie a “Rossetto e Caffè“, che con oltre 120 milioni di streaming ha preparato il terreno per questo ritorno in grande stile. Il pubblico dell’Ariston lo ha accolto con standing ovation sin dalla prima serata, confermando un affetto che travalica i confini regionali.

La classifica finale

La classifica di Sanremo 2026, dopo la finalissima, è la seguente:

1. Sal Da Vinci – Saremo io e te

2. Sayf – Tu mi piaci

3. Ditonellapiaga – Che fastidio!

4. Arisa – Magica favola

5. Fedez e Masini – Male necessario

6. Nayt – Prima che

7. Fulminacci – Stupida Fortuna

8. Ermal Meta – Stella Stellina

9. Serena Brancale – Qui con me

10. Tommaso Paradiso – I romantici

11. LDA e AKA 7even – Poesie clandestine

12. Luchè – Labirinto

13. Bambole di pezza – Resta con me

14. Levante – Sei tu

15. J-Ax – Italia Starter Pack

16. Tredici Pietro – Uomo che cade

17. Samurai Jay – Ossessione

18. Raf – Ora e per sempre

19. Malika Ayane – Animali notturni

20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

21. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

22. Michele Bravi – Prima o poi

23. Francesco Renga – Il meglio di me

24. Patty Pravo – Opera

25. Chiello – Ti penso sempre

26. Elettra Lamborghini – Voilà

27. Dargen D’Amico – AI AI

28. Leo Gassmann – Naturale

29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me

30. Eddie Brock – Avvoltoi