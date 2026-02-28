Il palcoscenico del Teatro Angelo Musco ospita un incontro artistico di rilievo: Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro sono i protagonisti di “L’Alba del Terzo Millennio”, un’opera che esplora le attese, le speranze e le contraddizioni dell’epoca moderna.

Dettagli dell’Evento

Tra sacro e profano, risata e pensiero, EMANUELE PUGLIA e COSIMO COLTRARO attendono L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO. Dalla formidabile penna di Pietro De Silva, un testo capace di alternare leggerezza e profondità in un gioco di battute rapido e dissacrante. Prodotto dall’associazione culturale Abc e diretto da Federico Magnano San Lio, lo spettacolo rientra nella nuova stagione al Teatro Musco con la direzione artistica di Francesca Ferro. A Catania dal 4 al 29 marzo 2026.