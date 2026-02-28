La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 ha incoronato Ditonellapiaga e l’istrionico Tony Pitony come vincitori della gara dedicata alle cover e ai duetti. Il duo ha conquistato il primo posto grazie a un’esibizione che ha mescolato eleganza jazz e ironia retrò, convincendo all’unanimità le tre giurie (Sala Stampa, Radio e Televoto).
L’esibizione vincente
Il brano scelto è stato un sofisticato mash-up tra il classico internazionale “The Lady Is a Tramp” (reso celebre da Frank Sinatra) e l’italiano d’altri tempi “Bababaciami Piccina”. La performance è stata descritta come tecnicamente impeccabile e visivamente memorabile: Ditonellapiaga ha confermato la sua versatilità vocale, mentre Tony Pitony — il misterioso artista mascherato noto per il suo stile sfacciato e “zio brillo” della musica — ha portato una ventata di teatralità e divertimento sul palco dell’Ariston.
La classifica della serata
Ditonellapiaga e Tony Pitony hanno svettato in una top 10 ricca di generi diversi:
Ditonellapiaga con Tony Pitony – The Lady Is a Tramp / Bababaciami Piccina
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto / Whole Lotta Love
Tredici Pietro con Gianni Morandi – Vita
Sal da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
LDA & AKA 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
Luché con Gianluca Grignani – Falco a metà