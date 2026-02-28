La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 ha incoronato Ditonellapiaga e l’istrionico Tony Pitony come vincitori della gara dedicata alle cover e ai duetti. Il duo ha conquistato il primo posto grazie a un’esibizione che ha mescolato eleganza jazz e ironia retrò, convincendo all’unanimità le tre giurie (Sala Stampa, Radio e Televoto).

L’esibizione vincente

Il brano scelto è stato un sofisticato mash-up tra il classico internazionale “The Lady Is a Tramp” (reso celebre da Frank Sinatra) e l’italiano d’altri tempi “Bababaciami Piccina”. La performance è stata descritta come tecnicamente impeccabile e visivamente memorabile: Ditonellapiaga ha confermato la sua versatilità vocale, mentre Tony Pitony — il misterioso artista mascherato noto per il suo stile sfacciato e “zio brillo” della musica — ha portato una ventata di teatralità e divertimento sul palco dell’Ariston.

La classifica della serata

Ditonellapiaga e Tony Pitony hanno svettato in una top 10 ricca di generi diversi: