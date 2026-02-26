Misterbianco – Il Consiglio Comunale di Misterbianco ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera Antonella Rapisarda (Gruppo consiliare “In campo con Corsaro”) per l’individuazione e la realizzazione nel Cimitero comunale di un’area dedicata alla sepoltura degli animali d’affezione. L’Amministrazione comunale avvierà adesso le attività tecniche per lo studio di fattibilità e la successiva individuazione dell’area, valutando anche possibili forme di partenariato per la gestione del servizio.

Il sindaco Corsaro e la consigliere Rapisarda: “Gesto di rispetto verso tante famiglie e i loro amici animali”

“È una risposta concreta a un’aspettativa diffusa nella nostra comunità – dichiara la consigliera

Antonella Rapisarda – e in tante famiglie che annoverano un amico a quattro zampe. Quando si verifica la perdita di un animale d’affezione si vivono momenti dolorosi, quindi per la nostra Amministrazione offrire un luogo dignitoso per l’ultimo saluto è un gesto di rispetto verso i cittadini e verso il valore affettivo che gli animali hanno nelle nostre famiglie”.

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro commenta: “Accolgo positivamente l’approvazione unanime da parte del Consiglio di una proposta che tocca da vicino tante persone. L’Amministrazione procederà con rapidità e concretezza, nel rispetto delle norme, per creare anche a Misterbianco un’area destinata a tale servizio civile e moderno”.