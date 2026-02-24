Molte città italiane con il passare gli anni finiranno sott’acqua a causa dello scioglimento dei ghiacci in Antartide! Un nuovo studio riguardo le gravi minacce del riscaldamento globale, pubblicato sulla rivista PNAS, ha dimostrato che la perdita della sola calotta glaciale antartica occidentale farebbe salire il livello medio globale del mare di oltre 3 metri. Tutto questo porterà gravi conseguenze per città e litorali di tutto il mondo. Di seguito tutti i dettagli.

Quali città italiane rischieranno di finire sott’acqua

Secondo gli studi condotti, lo scioglimento dei ghiacci in Antartide può far salire di oltre 3 metri il livello globale del mare! Le aree più a rischio in Italia si trovano principalmente nell’alto Adriatico. Nello specifico Venezia e le aree limitrofe alla città lagunare saranno completamente sommerse. Minacciate anche diverse località della Riviera romagnola, tra cui Riccione, Misano e Cattolica, inclusa la città di Rimini. A rischio anche il golfo di Manfredonia, lungo la costa pugliese.

A rischio numerose località della Toscana, tra cui la Versilia, la Marina di Pisa e Livorno, oltre ad alcune aree della Marina di Grosseto. Nel Lazio, le zone più vulnerabili saranno quelle vicino Fiumicino e Ostia. Non verranno risparmiati nemmeno il golfo di Gaeta, Terracina e Sperlonga.

Le città del Sud Italia

Per quanto riguarda la Campania, oltre alla città di Napoli, verranno sommerse anche diverse località del litorale Domizio, come la piana di Castel Volturno, Lago Patria e Cuma, così come alcune zone del Cilento. Sul versante ionico, le aree costiere più a rischio si trovano in Basilicata, nella zona di Metaponto, e in Calabria, particolarmente nella piana di Sibari. In Sicilia, le aree minacciate comprendono le coste di Catania. Anche la Sardegna subirebbe impatti, con danni più significativi nel golfo di Cagliari e Oristano, e lungo la costa sud-orientale.

Si ricorda che è possibile consultare la mappa interattiva con le relative città a rischio. Clicca QUI.