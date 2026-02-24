È ufficialmente iniziata la prima serata del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La 76ª edizione, dedicata a Pippo Baudo, accompagnerà il pubblico fino all’1:40 circa, dando spazio per la prima volta a tutti e 30 i cantanti in gara nella categoria Campioni.

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: luci accese, orchestra pronta, platea gremita. L’Ariston torna a essere il centro nevralgico della musica italiana, con una serata inaugurale che segna simbolicamente l’inizio di una nuova sfida artistica.

Olly apre il Festival: il ritorno del vincitore

Ad aprire ufficialmente il Festival è Olly, vincitore dell’edizione 2025. Come da tradizione, spetta al campione uscente inaugurare la nuova edizione con il brano che lo ha portato al trionfo: “Balorda Nostalgia”, per sentire il brano clicca qui.

Olly sale sul palco accompagnato dalla sua band e dall’orchestra diretta dal Maestro Giovanni Pallotti, regalando un’esibizione intensa e carica di emozione. Prima di lasciare spazio alla competizione, il cantante rivolge un sincero in bocca al lupo ai 30 artisti in gara, ringrazia il direttore artistico Carlo Conti e ricorda come quel palco rappresenti il sogno che aveva “da piccino”, oggi diventato realtà. Un momento simbolico che unisce passato e presente, segnando il passaggio di testimone tra le due edizioni.

Dove vedere l’esibizione di Olly

L’esibizione è stata trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:40, per chi non ha potuto seguire la diretta televisiva, sono disponibili diverse alternative digitali.

La performance può essere vista in streaming live su RaiPlay, gratuitamente tramite browser o app, e già disponibile anche on demand. Una soluzione ideale per chi vuole rivedere solo l’apertura o recuperare il momento simbolico che ha dato il via alla 76ª edizione.

La tradizione che inaugura la competizione

Aprire il Festival non è solo un privilegio, ma un rito consolidato nella storia di Sanremo: la prima esibizione musicale spetta al vincitore dell’anno precedente. Un modo per celebrare la canzone che ha segnato l’edizione passata e per introdurre la nuova gara.

Con Olly che raccoglie il testimone e 30 artisti pronti a sfidarsi sul palco dell’Ariston, la macchina del Festival è ufficialmente partita. Da questo momento in poi ogni nota, ogni dettaglio scenico e ogni interpretazione potranno fare la differenza. Per il pubblico e per gli studenti che seguiranno la serata tra un appello e l’altro Sanremo 2026 è iniziato. E la notte è ancora lunga;

Diteci chi è il vostro preferito e fate il vostro pronostico. Noi di LiveUnict li raccoglieremo e li confronteremo con la classifica finale. Sanremo è appena cominciato.

E questa notte, tra appelli universitari e playlist aggiornate, la vera domanda è una sola: chi vi accompagnerà fino alla finale?