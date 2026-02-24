La città dei Fiori si prepara a riempire le proprie strade di musica e colori. Oggi, martedì 24 febbraio, il sipario del Festival di Sanremo 2026 si alzerà per dar inizio alla prima tanto attesa serata. Alle ore 20.40 il teatro Ariston tornerà ad ospitare i 30 cantanti Big in gara! Di seguito il programma della prima serata e i vari ospiti presenti.

I big in gara per la prima serata

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, tutti e 30 gli artisti saliranno sul palco. Infatti, ciascun cantante avrà l’opportunità di presentare per la prima volta al pubblico il proprio brano. Durante la serata di oggi, le esibizioni saranno valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che assegnerà i voti necessari a stilare una classifica provvisoria dei 30 brani. Al termine della puntata, il pubblico scoprirà le cinque canzoni più apprezzate dai giurati.

A condurre la serata sarà Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, mentre nel ruolo di co-conduttore ci sarà Can Yaman, l’attore turco che negli ultimi anni è diventato uno dei volti più noti della televisione italiana.

Ecco i nomi degli artisti in gara ordine alfabetico:

Arisa – “Magica favola”,

Bambole di Pezza – “Resta con me“,

Chiello – “Ti penso sempre”,

Dargen D’Amico – “AI AI”,

Ditonellapiaga – “Che fastidio!”,

Eddie Brock – “Avvoltoi”,

Elettra Lamborghini – “Voilà”,

Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”,

Ermal Meta – “Stella stellina”,

Fedez & Masini – “Male necessario”,

Francesco Renga – “Il meglio di me”,

Fulminacci – “Stupida sfortuna”,

J-Ax – “Italia starter pack”,

LDA e AKA7evenn – “Poesie clandestine”,

Leo Gassmann – “Naturale”,

Levante – “Sei tu”,

Luchè – “Labirinto”,

Malika Ayane – “Animali notturni”,

Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”,

Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”,

Michele Bravi – “Prima o poi”,

Nayt – “Prima che”,

Patty Pravo – “Opera”,

Raf – “Ora e per sempre”,

Sal Da Vinci – “Per sempre si”,

Samurai Jay – “Ossessione”,

Sayf – “Tu mi piaci tanto”,

Serena Brancale – “Qui con me”,

Tommaso Paradiso – “I Romantici”,

Tredici Pietro – “Uomo che cade”.

Gli ospiti attesi sul palco

Il super ospite della prima serata sarà Tiziano Ferro! Il tanto amato cantante tornerà sul palco del Teatro Ariston celebrando, a distanza di 25 anni, l’uscita del singolo “Xdono” e dell’album Rosso Relativo! Durante la serata, Ferro non solo ripercorrerà la sua straordinaria carriera, ma presenterà anche il suo nuovo lavoro discografico “Sono un grande”. Presente, come ospite speciale, anche Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo, ripercorrendo i grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana.