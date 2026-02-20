UNICT – L’Università di Catania piange la scomparsa del Professor Gaetano Aiello, figura di spicco dell’ateneo e stimato ordinario di Economia e gestione delle imprese. Docente autorevole e ricercatore instancabile, Aiello ha dedicato la sua carriera all’analisi delle dinamiche aziendali, diventando un punto di riferimento nazionale per gli studi sul marketing e sul management.

Un ponte tra teoria e impresa

Il suo contributo scientifico si è distinto per la capacità di interpretare i cambiamenti dei mercati globali, con un focus particolare sulla distribuzione commerciale e sulla gestione della marca. Oltre all’impegno accademico, il Professor Aiello è stato un mentore per generazioni di studenti, ai quali ha saputo trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche una profonda passione per l’innovazione e l’etica d’impresa.

Il ricordo dei colleghi

L’ateneo catanese e il Dipartimento di Economia perdono un pilastro intellettuale e un uomo di grande garbo. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel tessuto culturale della città, dove il suo lavoro ha spesso aiutato le realtà imprenditoriali locali a guardare oltre i confini regionali.