CATANIA – C’è un legame indissolubile che unisce Napoli e Catania, una vibrazione mediterranea che stasera troverà la sua massima espressione al PalaCatania. Alle ore 21:00, le luci si accenderanno su uno degli artisti più amati del panorama italiano: Nino D’Angelo.

L’evento non è un semplice concerto, ma la data zero (o meglio, il grande debutto nazionale) del tour “I miei meravigliosi anni ’80… bis!”. Dopo il successo travolgente delle date estive, l’ex “caschetto biondo” ha deciso di raddoppiare, portando l’energia e la nostalgia dei suoi anni d’oro all’interno dei grandi palazzetti italiani, partendo proprio dal cuore pulsante della Sicilia.

Un viaggio nel tempo tra musica e ricordi

Il repertorio della serata promette di essere una carrellata di successi che hanno segnato un’epoca. Dai ritmi scatenati di Nu jeans e ‘na maglietta alle atmosfere sognanti di Sotto ‘e stelle, fino ai brani della maturità artistica che lo hanno consacrato come uno dei poeti della canzone napoletana contemporanea.

“Catania mi ha sempre accolto come un figlio”, ha dichiarato l’artista alla vigilia del tour. “Iniziare da qui ha un sapore speciale: il calore del pubblico siciliano è l’unico capace di eguagliare quello della mia Napoli.”

Lo spettacolo

Non solo musica: il palco del PalaCatania ospiterà una scenografia imponente, arricchita da immagini d’epoca e filmati che ripercorrono cinquant’anni di carriera tra cinema, teatro e canzoni. Sarà un racconto corale in cui D’Angelo si metterà a nudo, alternando i grandi classici a riflessioni sulla sua vita e sulla trasformazione di una carriera che ha abbattuto ogni pregiudizio.