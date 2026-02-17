Bonus affitto: anche per quest’anno sarà possibile usufruire di diverse agevolazioni sull’affitto! I diversi incentivi potranno essere richiesti da tutti i giovani che vivono situazioni specifiche e che si trovano ad trasferirsi per questioni di lavoro e di studio. Di seguito tutti i dettagli.

Bonus affitto, detrazioni per giovani under 31

I giovani under 31 che affittano una casa come abitazione principale possono beneficiare di una detrazione IRPEF dedicata. Nello specifico, gli interessati devono avere un’età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, un reddito complessivo annuo inferiore a 15.493,71 euro, un contratto di locazione registrato e abitare in un immobile diverso dalla casa dei genitori. L’importo è pari al 20% del canone annuo, con un minimo di 991,60 euro e un massimo di 2.000 euro all’anno. Il beneficio può durare fino a quattro anni consecutivi, se i requisiti restano validi. Si ricorda che in questo caso la richiesta avviene tramite dichiarazione dei redditi, usando il Modello 730 o Redditi PF.

Bonus affitto, detrazioni per studenti universitari

Gli studenti universitari fuori sede hanno la possibilità di ottenere una detrazione fiscale se frequentano un ateneo che si trova a almeno 100 chilometri dal Comune di residenza e in una provincia diversa. La misura riguarda anche le università private, i conservatori e gli istituti coreutici riconosciuti. La detrazione ammonta al 19% del canone di affitto, calcolato su una spesa annuale massima di 2.633 euro. In concreto, il risparmio fiscale può arrivare fino a circa 500 euro, a beneficio dello studente o della famiglia che sostiene l’onere dell’affitto.

Dalle informazioni fornite da skytg24 si evince come tra i requisiti ci siano: contratto regolarmente registrato, il domicilio nell’alloggio affittato e il rispetto dei crediti formativi. Servono almeno 10 Cfu per il secondo anno e 25 Cfu dagli anni successivi, entro il 10 agosto precedente.

L’incentivo non potrà essere richiesto dai giovani che svolgono master, dottorati e scuole di specializzazione!

Bonus affitto, per giovani neoassunti

Il bonus affitto per neoassunti rappresenta una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, con l’obiettivo di favorire la mobilità geografica dei lavoratori dipendenti che devono trasferirsi lontano dalla propria residenza per accettare un’offerta di lavoro. In questo caso vi sarà una detassazione di un fringe benefit, ovvero delle somme che il datore di lavoro decide volontariamente di erogare al dipendente per rimborsare o pagare direttamente il canone di locazione. Si ricorda che la portata dell’agevolazione varia significativamente a seconda dell’anno in cui è avvenuta l’assunzione.