Bonus affitto: a partire dal 21 novembre 2025, sarà possibile richiedere il bonus affitto per i lavoratori del settore turismo. Questa misura prevede che le imprese del comparto turistico-ricettivo possano ricevere contributi per offrire soluzioni abitative agevolate ai propri dipendenti, migliorando così le condizioni di vita per chi lavora in questo settore.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere e la domanda da presentare.

Bonus affitto, come funziona

La misura funziona mediante l’erogazione di contributi diretti alle aziende. I contributi saranno utili per coprire i costi dei canoni di locazione sostenuti dalle imprese turistiche o dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che dimostrino di fornire alloggio ai propri lavoratori. In cambio del sostegno, l’impresa beneficiaria si impegnerà a garantire agli alloggi un canone ridotto di almeno del 30% rispetto ai prezzi di mercato. La scontistica sull’affitto avrà un periodo minimo di 5 anni fino a un massimo di 10 anni.

Bonus affitto, come richiederlo

Le imprese operanti nel settore turistico, che rientrano nelle categorie indicate nella tabella, possono richiedere il bonus. Tuttavia, per poter accedere ai contributi, queste aziende devono dimostrare di sostenere spese relative all’alloggio dei lavoratori impiegati nelle proprie strutture turistiche o nei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, come stabilito dall’articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287.

Possono presentare domanda anche le imprese di qualsiasi dimensione, purché, alla data di presentazione della domanda, rispettino i seguenti requisiti:

abbiano attivato in ciascuna delle unità locali interessate almeno uno dei codici ATECO;

risultino in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 3, comma 3, del Decreto Staff House. Ossia, i soggetti devono essere iscritti al registro imprese con i codici ATECO previsti, avere sede legale e operativa in Italia, essere in regola con le norme su lavoro, sicurezza e ambiente, non trovarsi in procedure concorsuali né sottoposti a fallimento o liquidazione.

Bonus affitto, come presentare domanda

È possibile fare domanda di accesso alle agevolazioni, esclusivamente tramite la procedura informatica di Invitalia. Si ricorda che si potrà accedere tramite SPID, CIE,CNS. Le domande possono essere inviate dalle ore 12 del 21 Novembre 2025 fino alle ore 17 del 19 Dicembre 2025. Durante questo periodo, lo sportello telematico è attivo dalle ore 10.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì. Sarà anche disponibile il pre-caricamento delle istanze, dalle ore 12.00 del 17 Novembre 2025, utile per inserire i dati preliminari.