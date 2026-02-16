CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 45 anni che, nei giorni scorsi, ha minacciato l’addetto alla vigilanza di un supermercato con un grosso bastone in mano.

A chiedere l’intervento dei poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania è stata la stessa vittima delle minacce, che ha sorpreso il 45enne mentre aspirava della benzina da un camion in sosta, nella zona industriale di Catania. L’addetto alla vigilanza ha intimato al ladro di fermarsi e di consegnare la refurtiva, ma il pluripregiudicato l’ha minacciato con un bastone, in modo da guadagnare la fuga, abbandonando sul posto la tanica di benzina.

Scattato l’allarme, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno avviato le ricerche nella zona in modo da individuare il ladro.

Peraltro, pochi minuti prima, alla Sala Operativa della Questura era stata segnalata, nella stessa zona, la presenza di un’auto sospetta con tre uomini a bordo, a volto coperto, la quale si aggirava proprio tra i camion parcheggiati.

Grazie alle informazioni acquisite e alle descrizioni fornite dal personale di vigilanza, i poliziotti sono riusciti ad intercettare e fermare nei pressi del faro Biscari l’autovettura segnalata, condotta dal 45enne e a bordo della quale vi erano altri due soggetti. I complici hanno reagito, colpendo gli agenti, in modo da sottrarsi al controllo, riuscendo a far perdere le loro tracce.

Il conducente, invece, è stato definitivamente bloccato e sottoposto a controllo. Nella sua disponibilità, è stato trovato un coltello con una lama di circa 25 centimetri, nascosto nel portaoggetti dal lato conducente della macchina. All’interno del bagagliaio, sono stati trovati bidoni con benzina e la pompa in plastica che l’uomo aveva ancora in mano quando aveva minacciato il vigilante.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre la tanica di benzina è stata restituita all’autotrasportatore vittima del furto nel piazzale del supermercato.

Il pluripregiudicato è stato arrestato, in flagranza, per rapina impropria, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e, contestualmente, è stato denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 45enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione, nel Comune di Acireale, in attesa di essere giudicato per direttissima.