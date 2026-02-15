MESSINA – Dopo un’attesa durata quasi vent’anni, il progetto del polo commerciale di Zafferia entra finalmente nel vivo. Febbraio 2026 segna una data storica per la città dello Stretto: con l’apertura ufficiale del cantiere, prevista proprio in questi giorni, Messina si appresta a vivere una trasformazione economica e urbanistica senza precedenti.

I numeri del gigante di Zafferia

Il progetto, gestito dalla C.C.R. (Centri Commerciali Retail S.r.l.), non è solo un’area shopping, ma un’opera infrastrutturale complessa. Con una superficie di oltre 22.000 metri quadrati, la struttura ospiterà:

L’investimento complessivo sfiora i 100 milioni di euro e include una fondamentale opera di urbanizzazione: lo svincolo autostradale dedicato, che collegherà il centro direttamente alla tangenziale per evitare di soffocare il traffico della zona sud.

Obiettivo 1.000 posti di lavoro: le figure ricercate

La notizia che più scalda il territorio è l’impatto occupazionale. Le stime ufficiali parlano di circa 1.000/1.100 nuovi posti di lavoro a regime, a cui si aggiungono le centinaia di addetti impiegati durante la fase di costruzione.

Le selezioni riguarderanno una vasta gamma di profili:

Retail & Food: Addetti vendita, cassieri, store manager, banconisti per la ristorazione e cuochi. Logistica: Magazzinieri e responsabili della movimentazione merci. Facility Management: Addetti alla sicurezza, tecnici manutentori e personale addetto alle pulizie.

Quando aprirà?

Secondo il cronoprogramma aggiornato all’inizio del 2026, l’obiettivo è completare i lavori per permettere l’inaugurazione e l’apertura al pubblico entro il 2028. La società costruttrice presenterà ulteriori dettagli tecnici e le proiezioni occupazionali definitive il prossimo 20 febbraio in un incontro dedicato presso la Camera di Commercio.

Come prepararsi alle selezioni

Al momento, non esiste un unico portale per le candidature poiché ogni marchio ospite gestirà le proprie assunzioni. Ecco tre consigli per non perdere l’occasione: