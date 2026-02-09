Si è appena concluso un anno da record per quanto riguarda i viaggi, specialmente da parte degli italiani. Infatti, secondo i dati analizzati durante il 2025 da Parkclick ‘app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, le ricerche di parcheggi negli aeroporti italiani sono aumentate del 40% rispetto al 2024.

Catania non è più solo una tappa di passaggio, ma una destinazione finale tra le più ambite. Il settimo posto nella classifica nazionale delle mete più cercate conferma un trend chiaro: i viaggiatori cercano autenticità, calore e un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Un set a cielo aperto: il barocco e il centro xtorico Il fascino di Catania parte da Piazza Duomo e si snoda lungo Via Etnea. I viaggiatori del 2025 sono attratti dall’architettura in pietra lavica, un contrasto unico tra il nero della roccia e il bianco del marmo che rende la città un set fotografico perfetto per i social, ma con una storia millenaria alle spalle. Gastronomia: il richiamo dello street food Uno dei motori principali della ricerca “Catania” sul web è il cibo. La Pescheria: un’esperienza sensoriale cruda e vibrante.

L’Arancino (rigorosamente maschio): vero oggetto di culto per i turisti.

La granita: il rito della colazione che non ha eguali nel resto d’Italia. L’Etna: l’attrazione “viva” La vicinanza con “A Muntagna” (Patrimonio UNESCO) gioca un ruolo chiave. La possibilità di sciare guardando il mare in inverno o di fare trekking tra i crateri in estate rende Catania una meta cross-stagionale, capace di attrarre turisti 12 mesi l’anno. Accessibilità e Hub Strategico Il dato di Parclick evidenzia anche l’importanza logistica: Catania è la porta d’accesso per tutto il Val di Noto, Siracusa e Taormina. Con un aeroporto sempre più connesso, è diventata la scelta primaria per chi vuole esplorare la Sicilia Orientale partendo da un centro vibrante e pieno di vita notturna. Il punto di forza: Catania vince perché offre un’esperienza “viscerale”. In un mondo turistico sempre più standardizzato, la città dell’elefante resta orgogliosamente se stessa.

Tra le 25 destinazioni più cercate dagli italiani nel 2025 spiccano 9 città italiane: Lampedusa occupa il terzo posto, Napoli il sesto, Catania il settimo, Palermo lottavo, seguite da Roma (19), Cagliari (21), Bari (23), Brindisi (24) e Bologna (25).

Le principali città europee, con le loro molteplici attrazioni turistiche, sono state le preferite dagli italiani per trascorrere qualche giorno di vacanza. Parigi occupa il primo posto tra le ricerche dei turisti italiani nel 2025, seguita da Amsterdam (2) e Londra (4) nella top 5, da Praga che occupa la decima posizione, Barcellona (11), Lisbona (14), Budapest (15), Vienna (16), Madrid (17) e Siviglia (22).

Le destinazioni di sole, mare e vita notturna sono state molto richieste dagli italiani, con Ibiza e Malta che occupano rispettivamente il quinto e nono posto tra le preferenze di chi cerca questo tipo di viaggio, seguite da Tenerife al 18° posto.

Infine, le destinazioni a lungo raggio più cercate dell’anno sono state New York (12), Dubai (13) e Zanzibar (20).

Destinazioni più cercate dagli italiani nel 2025:

1. Parigi

2. Amsterdam

3. Lampedusa

4. Londra

5. Ibiza

6. Napoli

7. Catania

8. Palermo

9. Malta

10. Praga

11. Barcellona

12. New York

13. Dubai

14. Lisbona

15. Budapest

16. Vienna

17. Madrid

18. Tenerife

19. Roma

20. Zanzibar

21. Cagliari

22. Siviglia

23. Bari

24. Brindisi

25. Bologn

Destinazioni più cercate dagli italiani nel 2025 in base alla città di origine:

Roma

1. Parigi

2. New York

3. Catania

4. Palermo

5. Londra

6. Barcellona

7. Amsterdam

8. Cagliari

9. Madrid

10. Olbia

Da segnalare che tra le destinazioni più cercate da Roma, diverse città hanno registrato un forte aumento nelle ricerche rispetto al 2024: Il Cairo (+42%), Strasburgo (+17%), Bruxelles (+15%), Cracovia (+13%), Tunisi (+13) e Lampedusa (+11%).

Milano

1. Catania

2. Parigi

3. New York

4. Napoli

5. Palermo

6. Barcellona

7. Bari

8. Londra

9. Olbia

10. Cagliari

Tra le destinazioni più cercate da Milano, quelle che hanno registrato il maggiore incremento rispetto al 2024 sono Monaco di Baviera (+35%), Il Cairo (+24%), Sharm el-Sheij (+23%), Cracovia (+22%), Salerno (+19%) e Lampedusa (+18%).

Oltre al settimo posto generale, i dati mostrano che Catania è stata la meta più cercata in assoluto dai viaggiatori in partenza da Milano, superando persino capitali europee come Parigi e New York.

Napoli

1. Milano

2. Parigi

3. Barcellona

4. Amsterdam

5. Catania

6. Londra

7. Torino

8. Madrid

9. Venezia

10. Ibiza

Tra le destinazioni più cercate da Napoli, gli incrementi maggiori rispetto al 2024 sono stati registrati per Malta (+31%), Vienna (+28%), Tenerife (+23%) e Olbia (+21%).