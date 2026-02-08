In vista della definitiva cessazione di validità della carta d’identità cartacea, prevista per il 3 agosto 2026, l’Amministrazione Comunale di Catania ha predisposto un calendario di aperture straordinarie per agevolare la transizione alla Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Presso gli uffici del Centro Direzionale San Leone (via Antonino La Marmora 23), nei mesi di febbraio e marzo, verranno osservati i seguenti orari aggiuntivi:
- Martedì: dalle 15:00 alle 17:00
- Sabato: dalle 08:30 alle 12:30
Il servizio è riservato esclusivamente ai cittadini che devono sostituire il vecchio documento cartaceo.