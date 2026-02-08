Dal 2 al 16 febbraio, la SS121 “Catanese” sarà soggetta a chiusure temporanee per consentire i lavori di prolungamento della metropolitana FCE (tratta Misterbianco-Paternò).
🗓️ Calendario e Orari
-
Periodo: Da lunedì 2 febbraio a lunedì 16 febbraio.
-
Fascia oraria: Chiusura attiva solo dalle 10:00 alle 12:00.
-
Tratto interessato: Km 10,200 – 10,600 (territorio di Belpasso).
🚫 Cosa cambia?
In entrambe le direzioni (Catania-Paternò e Paternò-Catania), verranno chiuse al traffico sia la corsia di marcia che quella di sorpasso durante l’orario indicato.
🛣️ Percorsi Alternativi Consigliati
Per evitare il tratto chiuso dalle 10:00 alle 12:00, segui queste deviazioni:
|Direzione
|Uscita Consigliata
|Punto di deviazione
|Catania ➡️ Paternò
|Svincolo Piano Tavola
|Km 9,000
|Paternò ➡️ Catania
|Svincolo Valcorrente
|Km 12,300
Nota Bene: I lavori sono necessari per garantire la sicurezza del cantiere della nuova tratta ferroviaria. Si consiglia di pianificare gli spostamenti al di fuori della fascia oraria di chiusura.