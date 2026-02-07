Catania – Catania ha riabbracciato la sua Patrona e, come ogni anno, la fine delle celebrazioni porta con sé riflessioni, analisi e qualche immancabile polemica sui tempi della processione. A fare chiarezza e a tracciare una linea netta tra la gestione amministrativa e il sentimento popolare è il Sindaco Enrico Trantino.

Con un intervento lucido e appassionato, il primo cittadino ha voluto rispondere a chi guarda alla Festa con occhio puramente organizzativo, ricordando che Sant’Agata sfugge alle logiche di un comune “evento” programmato. È, nelle sue parole, un rito che vive della presenza fisica e spirituale di una comunità intera.

Tra efficienza e rispetto della fede

Trantino ha rivendicato i risultati ottenuti sul fronte dell’ordine e della pulizia cittadina, sottolineando lo sforzo “straordinario” compiuto dagli uffici comunali per garantire il ritorno alla normalità in tempi rapidi. Tuttavia, ha chiarito che esiste un limite oltre il quale la burocrazia non può e non deve spingersi: il ritmo della devozione.

La folla che avvolge il fercolo non è un dato numerico, ma una “moltitudine che cresce” e che, con la sua stessa intensità, detta i tempi del cammino di Agata tra le sue strade. Il Sindaco ha poi voluto smontare la retorica del “si stava meglio prima”, evidenziando come la festa moderna sia semplicemente diversa perché più partecipata e sentita.

Un invito a non giudicare

L’intervento di Enrico Trantino si chiude con un monito rivolto a chi osserva la festa dall’esterno o con spirito critico: non si può giudicare ciò che nasce da un’emozione profonda. La complessità della festa è lo specchio della complessità del cuore dei catanesi, un legame che “solo chi vi sta dentro può veramente capire”.

La dichiarazione del Sindaco Enrico Trantino pubblicata sul profilo facebook