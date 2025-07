Il sindaco di Catania Enrico Trantino non si arrende e continua la sua battaglia contro l’inciviltà di alcuni automobilisti del capoluogo etneo. L’ ultimo episodio riguarda un’ auto parcheggiata in tripla fila in viale XX settembre, a pochi metri da piazza Verga. L’ intento dell’automobilista era quello di usufruire dell’ombra, ragion per cui lo ha portato a effettuare una sosta irregolare.

Il primo cittadino di Catania è intervenuto in prima persona, trovandosi sul luogo, lasciando un biglietto sul parabrezza in cui si legge: “Solo chi è refrattario a elementari regole di civiltà può pensare di posteggiare in terza fila per lasciare l’auto all’ombra”. Dopo aver messo il biglietto, Trantino ha prontamente chiamato la polizia municipale per procedere alla sanzione.

Il tutto è stato fotografato e postato su Facebook. Nel post, il sindaco ribadisce il suo dissenso, invitando l’autore del parcheggio incivile a riconoscersi: “Spero che l’autore di questa sosta balorda si riconosca. In attesa della pattuglia, nel biglietto il mio disappunto”.