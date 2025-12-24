Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha annunciato con una nota lo stanziamento di 200mila euro nella nuova legge di bilancio da parte del Governo Meloni, destinati alla ricostruzione dell’Istituto Comprensivo Pestalozzi di Librino, colpito da un incendio di natura dolosa lo scorso mese di novembre. Il rogo ha causato seri danni al secondo piano dell’edificio. Di seguito, la nota del sindaco Trantino:

“Accolgo con sentito apprezzamento lo stanziamento di 200.000 euro previsto nella Manovra del Governo Meloni per la ricostruzione e il potenziamento della biblioteca dell’Istituto Comprensivo Pestalozzi di Librino. Un intervento di grande valore, frutto dell’impegno del senatore Salvo Pogliese, che ha saputo portare all’attenzione nazionale un grave atto delinquenziale contro una delle istituzioni più preziose del nostro territorio. L’incendio doloso che ha colpito la biblioteca non è stato solo un danno materiale, ma un attacco alla cultura, alla scuola e alla comunità intera. La risposta dello Stato è chiara e inequivocabile: a chi distrugge si risponde ricostruendo, migliorando e rafforzando i presìdi di legalità e sapere. Come amministrazione comunale stiamo lavorando con determinazione, attraverso le iniziative già avviate e quelle in programma anche grazie all’impegno dell’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi, per restituire al quartiere di Librino e alla città di Catania una scuola e una biblioteca ancora più moderne, sicure e attrezzate. Questo finanziamento, promosso dal senatore Pogliese e condiviso con il Comune, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso Catania e conferma come il gioco di squadra tra istituzioni produca risultati tangibili per il bene delle future generazioni”.