A seguito delle operazioni di rimozione della cera e ripristino delle condizioni di sicurezza dopo le festività Agatine, il Comune di Catania ha completato con esito positivo le verifiche tecniche sulle arterie interessate dal passaggio della processione, consentendo la progressiva riapertura al traffico in condizioni controllate. In particolare, il Grip Test effettuato in via Etnea, mediante autovettura della Polizia Locale sottoposta a frenate con velocità sostenuta, ha permesso la riapertura in sicurezza per automobili, autobus e altri mezzi autorizzati.

Nelle prossime ore le attività di pulizia e lavaggio si concentreranno in via Caronda, già riaperta ad eccezione del tratto tra via Bertuccia e viale XX Settembre, con modeste conseguenze sulla viabilità generale. Su questo segmento si tornerà a intervenire con previsione di riapertura nella serata di lunedì.

“A meno di 24 ore dall’ingresso in Cattedrale della nostra Patrona abbiamo già riaperto l’arteria principale della città, via Etnea – ha dichiarato Pesce – si è trattato di un lavoro complesso, eseguito anche nelle ore notturne, che ha visto impegnati circa 100 operatori, oltre a mezzi meccanizzati per la rimozione della cera. In una prima fase sono state rimosse circa 100 tonnellate di segatura lungo il percorso del giro interno del fercolo, successivamente si è intervenuti sui residui di cera, sul lavaggio delle strade e sulle verifiche tecniche necessarie per riconsegnare alla città l’arteria in condizioni di piena sicurezza”.

Contestualmente, con propria Ordinanza, il Comune ha disposto specifici provvedimenti temporanei di circolazione a seguito della riapertura, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti della strada nelle fasi immediatamente successive agli interventi. In particolare è stato istituito il limite massimo di velocità a 20 km orari in via Antonino di Sangiuliano tra via Etnea e via Crociferi, in via Etnea tra via Angelo Litrico e piazza Cavour, nella carreggiata est tra via Umberto e via Giuseppe De Felice, in via Caronda tra via Giuseppe De Felice e via Bertuccio, in via Bertuccio e nella carreggiata centrale di piazza Cavour, mentre nell’area pedonale di via Etnea resta vigente il limite di 10 km orari.