CATANIA / PALERMO – Nuove opportunità occupazionali nel settore del retail di lusso accessibile. Pandora, brand leader nel settore dei gioielli, ha ufficialmente aperto le selezioni per potenziare l’organico dei suoi punti vendita in Sicilia. Una notizia positiva per l’economia locale, che vede il marchio danese investire in modo capillare da Messina a Siracusa.

📍 La mappa delle assunzioni: le sedi coinvolte

Le ricerche sono attive sia per profili con esperienza che per giovani alla ricerca del primo impiego. La strategia di Pandora punta a coprire i principali “hub” dello shopping siciliano:

Città / Provincia Sede Punto Vendita Ruolo Ricercato Agira (EN) Sicilia Outlet Village Addetto Vendite (Part-time) Misterbianco (CT) CC Centro Sicilia Stage Sales Assistant Catania Via Etnea / CC Porte di Catania Sales Assistant Palermo CC Forum / CC Conca d’Oro Addetto Vendite & Stage Milazzo (ME) CC Parco Corolla Stage Sales Assistant Siracusa CC Archimede Stage Sales Assistant Carini (PA) CC Poseidon Addetto Vendite

Chi sta cercando Pandora?

Le posizioni si dividono principalmente in due categorie, pensate per diversi stadi della carriera professionale:

Addetti Vendite (Sales Assistant): Professionisti con spiccate doti comunicative e capacità di lavorare per obiettivi (KPI). È richiesta flessibilità oraria e, preferibilmente, la conoscenza della lingua inglese.

Tirocini Formativi (Stage): Percorsi semestrali rivolti a giovani senza esperienza. È previsto un rimborso spese mensile (circa 650€) e l’erogazione di buoni pasto, oltre a un percorso di training dedicato su tecniche di vendita e gestione dello stock.

Benefit e ambiente di Lavoro

Lavorare in Pandora nel 2026 non significa solo vendita assistita. L’azienda ha implementato un pacchetto di welfare che include incentivi legati alle performance del negozio, sconti sui prodotti e piani di formazione continua tramite academy digitali.

Come candidarsi senza errori

Per massimizzare le possibilità di successo, la candidatura deve essere inoltrata tramite il portale ufficiale Pandora Careers o tramite la pagina LinkedIn dell’azienda.

Il consiglio dell’esperto: assicuratevi che il CV sia in formato PDF e che metta in risalto eventuali esperienze pregresse a contatto con il pubblico. Per le posizioni in Sicilia, la conoscenza del territorio e la disponibilità a turni festivi e weekend sono considerati requisiti preferenziali.