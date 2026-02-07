Il cantiere della cosiddetta “Autostrada del Sole” siciliana, la Ragusa-Catania, si ferma nuovamente. Per la giornata di martedì prossimo, i sindacati hanno proclamato uno sciopero che coinvolgerà i lavoratori impegnati nel Lotto 3 (territorio di Francofonte).
La mobilitazione nasce da una crescente tensione legata a criticità che mettono a rischio la serenità degli operai e il cronoprogramma di un’opera attesa da decenni.
Le Ragioni della protesta
Secondo le sigle sindacali, lo stop si è reso necessario per accendere i riflettori su diverse problematiche irrisolte:
-
Sicurezza sul Lavoro: Richieste di maggiori garanzie e presidi all’interno dei cantieri.
-
Incertezza Contrattuale: Discrepanze nell’applicazione dei contratti e ritardi nei pagamenti verso le ditte subappaltatrici.
-
Logistica e Servizi: Condizioni dei campi base e dei servizi minimi per le maestranze che operano su turni intensivi.
L’Impatto sui lavori
Il Lotto 3 rappresenta uno snodo cruciale per il raddoppio della SS 194. Un fermo, seppur di una sola giornata, lancia un segnale d’allarme al Consorzio di imprese e all’Anas. Il rischio paventato dai sindacati è che le tensioni sociali possano rallentare ulteriormente un’infrastruttura già storicamente segnata da rinvii.
“Non possiamo permettere che la fretta di concludere l’opera vada a discapito dei diritti e della sicurezza di chi, ogni giorno, lavora sotto il sole per modernizzare la nostra isola,” dichiarano i rappresentanti dei lavoratori.
Prossimi Passi
Lo sciopero prevede un presidio davanti ai varchi del cantiere a partire dalle prime ore del mattino. L’obiettivo è ottenere un tavolo tecnico immediato con la direzione dei lavori e le istituzioni locali per sbloccare la situazione.
Cosa succederà martedì?
-
Cantiere Fermo: Blocco totale delle attività di scavo e movimentazione terra nel Lotto 3.
-
Possibili Disagi: Rallentamenti alla circolazione nei pressi delle aree di cantiere per la presenza dei manifestanti.