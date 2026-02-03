Con l’arrivo dell’inverno, molti automobilisti si chiedono quali gomme montare e quali siano le regole da rispettare sulle strade siciliane, soprattutto nelle zone montane come l’Etna e le Madonie. Ecco una guida pratica e aggiornata.

Obblighi generali in Italia

Secondo il Codice della Strada, dal 15 novembre al 15 aprile è obbligatorio avere pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade dove la segnaletica lo indica.

Le autorità locali possono anticipare o posticipare questo periodo, soprattutto in strade soggette a neve o ghiaccio. Per rispettare la normativa, puoi:

Le gomme estive da sole non bastano se la segnaletica richiede l’equipaggiamento invernale.

Le regole in Sicilia e sull’Etna

In Sicilia, l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo riguarda in particolare strade statali e provinciali esposte a condizioni di neve o ghiaccio. Alcuni esempi:

SS 120 “Dell’Etna e delle Madonie”;

SS 116 “Randazzo‑Capo d’Orlando”;

SS 289 “Di Cesarò”.

Nelle zone montane come l’Etna, anche fuori dal periodo standard, la segnaletica può indicare l’obbligo di catene o pneumatici invernali. È quindi fondamentale controllare i cartelli prima di mettersi in viaggio.

Gomme 4 stagioni: quando sono sufficienti

Le gomme all-season con marcatura M+S/3PMSF sono valide tutto l’anno e soddisfano l’obbligo invernale. Non garantiscono però le stesse prestazioni delle gomme dedicate per neve o estate, ma rappresentano una soluzione pratica per chi percorre sia strade urbane che montane senza dover cambiare pneumatici due volte l’anno.

Montaggio e smontaggio

Gomme invernali: puoi montarle già dal 15 ottobre e smontarle entro il 15 maggio, purché abbiano un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato nel libretto.

Catene a bordo: vanno montate solo quando necessario e quando la segnaletica lo indica.

Sanzioni

Circolare senza pneumatici invernali o catene dove obbligatorie comporta multe amministrative. Inoltre, gomme con indice di velocità inferiore a quello del libretto fuori stagione possono comportare fermo del veicolo.

