Con l’arrivo dell’inverno, molti automobilisti si chiedono quali gomme montare e quali siano le regole da rispettare sulle strade siciliane, soprattutto nelle zone montane come l’Etna e le Madonie. Ecco una guida pratica e aggiornata.
Obblighi generali in Italia
Secondo il Codice della Strada, dal 15 novembre al 15 aprile è obbligatorio avere pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade dove la segnaletica lo indica.
Le autorità locali possono anticipare o posticipare questo periodo, soprattutto in strade soggette a neve o ghiaccio. Per rispettare la normativa, puoi:
-
montare gomme invernali (M+S o 3PMSF);
-
montare gomme 4 stagioni marchiate M+S/3PMSF;
-
avere a bordo catene o calze da neve.
Le gomme estive da sole non bastano se la segnaletica richiede l’equipaggiamento invernale.
Le regole in Sicilia e sull’Etna
In Sicilia, l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo riguarda in particolare strade statali e provinciali esposte a condizioni di neve o ghiaccio. Alcuni esempi:
-
SS 120 “Dell’Etna e delle Madonie”;
-
SS 116 “Randazzo‑Capo d’Orlando”;
-
SS 289 “Di Cesarò”.
Nelle zone montane come l’Etna, anche fuori dal periodo standard, la segnaletica può indicare l’obbligo di catene o pneumatici invernali. È quindi fondamentale controllare i cartelli prima di mettersi in viaggio.
Gomme 4 stagioni: quando sono sufficienti
Le gomme all-season con marcatura M+S/3PMSF sono valide tutto l’anno e soddisfano l’obbligo invernale. Non garantiscono però le stesse prestazioni delle gomme dedicate per neve o estate, ma rappresentano una soluzione pratica per chi percorre sia strade urbane che montane senza dover cambiare pneumatici due volte l’anno.
Montaggio e smontaggio
-
Gomme invernali: puoi montarle già dal 15 ottobre e smontarle entro il 15 maggio, purché abbiano un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato nel libretto.
-
Catene a bordo: vanno montate solo quando necessario e quando la segnaletica lo indica.
Sanzioni
Circolare senza pneumatici invernali o catene dove obbligatorie comporta multe amministrative. Inoltre, gomme con indice di velocità inferiore a quello del libretto fuori stagione possono comportare fermo del veicolo.
Consigli pratici
-
Controlla sempre la segnaletica sulle strade di montagna.
-
Mantieni catene o calze da neve in auto.
-
In aree come l’Etna e le Madonie, considera gomme invernali dedicate per maggiore sicurezza.
-
Le gomme 4 stagioni possono essere una soluzione pratica, ma valuta le condizioni meteo e stradali prima di affrontare percorsi particolarmente innevati.