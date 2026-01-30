Sant’Agata 2026: Catania si prepara a vivere due giorni di intensa spiritualità e partecipazione civica con il Triduo Solenne in onore di Sant’Agata 2026, che si apre oggi nella Basilica Cattedrale.

Quest’anno, la festa patronale non si limita al richiamo alla devozione religiosa: diventa occasione per riflettere su temi sociali rilevanti, come la tutela delle donne vittime di violenza, e per valorizzare il ruolo del volontariato nella vita della comunità.

Accanto alle celebrazioni liturgiche, l’Arcidiocesi proSanta muove la Missione Sant’Agata 2026, iniziativa solidale a favore della costruzione di una cappella-oratorio in Uganda, trasformando il cammino spirituale in un vero atto di impegno concreto e universale.

Sabato 31 gennaio: preghiera e riflessione per le donne vittime di violenza

La seconda giornata del Triduo è dedicata a un tema di straordinaria attualità: la violenza di genere. Le Sante Messe alle 07:30 e alle 10:00 nella cappella di Sant’Agata offrono ai fedeli momenti di raccoglimento e contemplazione, ma è la celebrazione serale delle 18:00, presieduta da Mons. Francesco Neri, Arcivescovo di Otranto, a costituire il cuore della giornata.

Ecco L’intervista a Mons. Scionti, parroco della Cattedrale;

“Guardiamo alla Santa Patrona per cambiare in meglio la nostra vita e quella della nostra Città che ha bisogno non solo della benevolenza di Agata ma anche della bontà dei gesti e delle parole di ciascuno, di ogni cristiano.

Affidiamo a Sant’Agata il cammino di questi giorni (riflettere, scegliere, cambiare), adesso iniziamo mentre con gioia gridiamo e sempre grideremo: Cittadini, viva Sant’Agata”

Qui fede e impegno civile si intrecciano: la preghiera non è un gesto isolato, ma un richiamo a non rimanere indifferenti davanti alla sofferenza delle donne. L’evento invita a riconoscere la dignità di chi subisce violenza e a tradurre la compassione in azione concreta, sensibilizzando la comunità e rafforzando la responsabilità collettiva verso la prevenzione e il sostegno, temi di cruciale importanza come evidenziato nell’articolo “Agata, una donna che ha detto NO”: la campagna di Thamaia contro la violenza sulle donne

Domenica 1 febbraio: volontariato, carità e solidarietà internazionale

La terza giornata pone al centro carità e volontariato, celebrando chi dedica tempo e risorse al bene comune. Le Sante Messe delle 07:30 e 10:00 aprono la giornata, ma il momento simbolico arriva alle 18:00, con la Santa Messa presieduta da Mons. Giovanni Massaro, Vescovo di Avezzano, animata dai volontari della Fondazione Banco Alimentare e dalla Caritas diocesana, insieme a confraternite e altri gruppi di volontariato.

La celebrazione mostra come la fede possa diventare azione concreta, trasformando la spiritualità in strumenti per alleviare disagi, sostenere chi è in difficoltà e rafforzare la coesione sociale. Parallelamente, la Missione Sant’Agata 2026 permette ai fedeli di estendere questo impegno oltre i confini locali: il progetto sostiene la costruzione di una cappella-oratorio nella diocesi di Lira, in Uganda, situata nella zona nord del Paese che ha il triste primato di percentuale più alta di Povertà di tutto il Paese, circa il 43% della popolazione vive in una situazione di miseria e sopravvivenza. Unendo preghiera, partecipazione e solidarietà globale, potremmo cambiare le sorti di alcune anime innocenti che sono nate sfortunatamente in quelle parti del Mondo.