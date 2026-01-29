Programma Sant’Agata 2026: il 3 dicembre 2025 si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del programma della Festa di Sant’Agata 2026 all’Arcivescovado di Catania, in sala erano presenti: l’Arcivescovo di Catania S.E. Mons. Luigi Renna, il Sindaco di Catania Avv. Enrico Trantino, il Parroco della Basilica Cattedrale Mons. Barbaro Scionti ed il Presidente del Comitato per la Festa di Sant’Agata Carmelo Grasso.

Programma Sant’Agata 2026: 900 anni di storia

L’Arcivescovo di Catania, durante la conferenza, ha ricordato come quest’anno siano passati novecento anni dalla presenza tra i cittadini e della patrona di Catania, come ella sia stata conservata e venerata dai catanesi e non, egli richiama al legame indissolubile tra noi e la Santa.

Renna ha proseguito il suo discorso afferendo come le fake news che riguardano la Santa possano essere nocive per il valore che ella costudisce, ribadisce come sia necessario che i fedeli non vedano la festa solo come momento di spettacolo ma soprattutto di crescita spirituale e personale.

L’arcivescovo sprona i giovani a seguire orme che siano salutari alla loro vita, a studiare, non cadere in cicli malsani per loro e per le persone che li circondano; su questa linea aggiunge qualche parola anche il Sindaco Trantino, affermando:

«Sant’Agata è innanzitutto valore, è stimolo e segno, diventa pertanto importante che i nostri ragazzi la possano guardare da vicino per essere persone migliori ed essere protagonisti della costruzione di un mondo migliore».

Programma Sant’Agata 2026: cosa prevede la festa

Per il programma Sant’Agata 2026, il Parroco della Basilica Cattedrale Mons. Barbaro Scionti ha annunciato che il programma di Sant’Agata inizierà con il cammino di preparazione intitolato “Sui passi di Sant’Agata per rendere ragione della nostra speranza”, oltre alla domeniche agatine al Santuario S. Agata al Carcere (4; 11; 18; 25 gennaio), il programma prevede:

Prenderà il via mercoledì 7 gennaio, alle ore 10, nella cappella di Sant’Agata, il programma delle celebrazioni agatine con la Santa Messa del primo mercoledì del mese e la presentazione delle preghiere dei devoti.

Il calendario proseguirà sabato 10 gennaio alle ore 19 con l’adorazione eucaristica, sempre nella cappella di Sant’Agata, animata dagli Amici del Rosario insieme alle associazioni agatine e ai gruppi impegnati nell’animazione della preghiera lungo il cordone. La celebrazione sarà presieduta da mons. Vincenzo Branchina, Vicario generale.

Nei mercoledì 14, 21 e 28 gennaio sono previste alle ore 10 la Santa Messa e la tradizionale coroncina, alle 18 la Santa Messa animata e, alle 19.30, le catechesi dell’Arcivescovo con testimonianze di vita rivolte ai devoti e ai soci delle associazioni agatine.

Domenica 11 gennaio, in occasione della Festa del Battesimo del Signore, in tutte le chiese dell’Arcidiocesi si terranno celebrazioni per l’avvio del Giubileo agatino. Alle 9.30 inizierà la “Peregrinatio del Velo di Sant’Agata”: l’Arcivescovo mons. Renna partirà dalla Basilica Cattedrale per raggiungere la parrocchia Maria SS. Stella Maris. Il Sacro Velo sarà accolto presso la rotonda di via Del Rotolo e, dopo una processione, l’Arcivescovo presiederà la Santa Messa nella chiesa parrocchiale. Nei giorni successivi la peregrinatio proseguirà nelle scuole, nelle parrocchie cittadine e negli istituti di pena.

Dal 12 al 27 gennaio, alle ore 9.00 il Velo di Sant’Agata farà visita a numerosi istituti scolastici cittadini, tra cui i licei Spedalieri, Greco, Galilei e Boggio Lera, oltre a diversi istituti tecnici e comprensivi. In ciascuna tappa sono previsti incontri con gli studenti. Parallelamente, le reliquie della Santa Patrona saranno accolte in numerose parrocchie della città e dei quartieri periferici.

Sabato 17 gennaio, alle ore 18 in piazza Duomo, Catania accoglierà le insigni reliquie di Santa Lucia provenienti da Siracusa, in occasione del pellegrinaggio al sepolcro di Sant’Agata delle delegazioni luciane. Seguirà l’ingresso in Cattedrale e la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa.

Domenica 18 gennaio, nella parrocchia Sant’Agata al Borgo, il Velo sarà esposto per l’intera giornata. In Cattedrale sono previste le Sante Messe alle ore 8, 9.30, 11 e 18. Nella stessa giornata, in piazza Duomo, si svolgerà la XXVIII Giornata della Donazione e della Solidarietà, promossa dai gruppi Fratres, dalla Caritas diocesana e da diverse associazioni impegnate nel sociale, con l’invito alla donazione del sangue. In serata, una celebrazione nella chiesa di Sant’Agata alla Badia con l’esposizione di un’insigne reliquia.

Il 22 e 23 gennaio, al Museo diocesano, si terrà il convegno internazionale di studi “Dall’oblio alla rifondazione: il culto di Sant’Agata nel Medioevo”, promosso dall’Arcidiocesi di Catania in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania.

Tra le iniziative più sentite, il 24 gennaio l’omaggio dei giovani del Centro Sportivo Italiano e la processione serale lungo via Etnea con il Sacro Velo.

Domenica 25 gennaio, Domenica della Parola di Dio, sarà dedicata alle associazioni agatine, con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo, la consegna del Premio Sant’Agata e, in serata, la cerimonia della consegna dell’anello nel Santuario di Sant’Agata al Carcere.

Il 29 gennaio si vivrà la Giornata penitenziale con confessioni in Cattedrale e, in serata, il pellegrinaggio penitenziale nei luoghi del martirio della Santa Patrona.

Il cammino proseguirà fino alle celebrazioni centrali del 4 e 5 febbraio, con la Messa dell’Aurora e il Solenne Pontificale di Sant’Agata, presieduto dal cardinale Mario Grech.

Tra le iniziative straordinarie è prevista l’ostensione delle reliquie di Sant’Agata nei giorni che precedono l’ottava e la possibilità per gli studenti di visitare il Sacello.

Le celebrazioni si concluderanno giovedì 12 febbraio alle loro 19 con la Santa Messa solenne presieduta da mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia.

Missione Sant’Agata e altre manifestazioni

Il Presidente Carmelo Grasso ha presentato un calendario con eventi sportivi, con il “Cammino per Sant’Agata” e ed il tradizionale Trofeo Sant’Agata (che si svolgerà il 2 invece del 3 febbraio). Dal 30 Gennaio al 12 Febbraio, alla Rinascente di Catania ci sarà la mostra fotografica, di Mario Bucolo, “Sant’Agata: immagini di una Città in Festa”.

Non mancheranno iniziative “fuori città”: tra queste una fiaccolata che partirà da Modena e raggiungerà Catania nel periodo compreso tra febbraio e la festa di Sant’Agata in agosto, promossa dalle ACLI con il coordinamento di Salvatore Mirabella. Ampio spazio anche agli appuntamenti di riflessione e approfondimento, con i convegni in programma domenica 18 gennaio, dal titolo “La luce di Sant’Agata nella vita di ogni giorno”, e *martedì 20 gennaio, “Sui passi di Sant’Agata per custodirne la memoria”.

Torna inoltre il toccante spettacolo teatrale “Agata la Santa Fanciulla”, a cura dell’associazione Buongiorno Sicilia, con la regia di Giovanni Anfuso, che sarà rappresentato in diverse date dal 22 gennaio al 1° febbraio nella chiesa di San Nicolò l’Arena. Tra gli eventi di maggiore rilievo figurano anche la consegna della “Candelora d’Oro” e il concerto della Banda dei Carabinieri al Teatro Massimo Bellini, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Il 5 febbraio, Sant’Agata, ci sarà poi l’ormai tradizionale pranzo con i poveri nella Chiesa di San Nicolò l’Arena. Il Presidente Carmelo Grasso ha evidenziato la dedizione degli studenti dell’Istituto Lombardo Radice che hanno realizzato una presentazione della Festa di Sant’Agata in occasione dello scambio Erasmus in Svezia.