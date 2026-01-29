Selezioni Comune di Catania 2026: Il Comune di Catania, in qualità di ente capofila del Distretto Socio Sanitario 16, ha indetto nuove selezioni per incarichi di lavoro a esperti. I professionisti selezionati saranno impegnati nella gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) del PAL – Piano Attuativo Locale 2023.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 9 febbraio 2026, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale inPA.

Profili richiesti e mansioni

La selezione prevede due tipologie di incarico:

Esperti Junior (n.5): supporto amministrativo, monitoraggio e rendicontazione in piattaforma, affiancamento agli uffici per la gestione dei servizi del PAL, creazione di rendiconti finanziari, archiviazione e conservazione della documentazione secondo le normative vigenti. Esperto Senior (n.1): coordinamento dello staff di consulenti junior, supporto ai processi attuativi e alla governance degli interventi di sostegno del PAL, progettazione e attuazione delle attività.

Ciascun candidato può candidarsi per un solo profilo.

Requisiti richiesti

Per partecipare alle Selezioni Comune di Catania, i candidati devono possedere:

cittadinanza italiana o UE;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali o procedimenti in corso;

idoneità fisica all’impiego;

partita IVA, patente B e automunito;

conoscenza dei principali programmi informatici e buona padronanza della lingua italiana.

Inoltre, per il profilo junior è richiesta esperienza minima di 3 anni, mentre per il senior 5 anni, preferibilmente in contesti pubblici o progetti finanziati.

Come si svolge la selezione

La selezione prevede:

Valutazione dei titoli: esperienza professionale e formazione. Colloquio individuale: approfondimenti su politiche sociali, normative QSFP, programmazione e progettazione, monitoraggio e rendicontazione.

Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente online entro il 9 febbraio 2026, attraverso il portale inPA. L’accesso richiede SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. È consigliata una PEC attiva, per ricevere comunicazioni ufficiali dall’ente.

Candidatura Esperti Junior

Candidatura Esperti Senior

Avviso pubblico

L’avviso completo è disponibile sul portale inPA. Si consiglia di leggerlo attentamente per verificare requisiti, modalità di candidatura e dettagli su stipendio e impegni previsti.

Le Selezioni Comune di Catania rappresentano un’opportunità concreta per professionisti con esperienza nella gestione di fondi pubblici e progetti sociali, contribuendo allo sviluppo della comunità locale e al rafforzamento delle politiche di inclusione.