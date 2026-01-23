La città di Riposto si trova a fare i conti con una devastazione senza precedenti dopo il passaggio del ciclone Harry, che nella notte tra martedì e mercoledì ha colpito duramente il territorio comunale con mareggiate eccezionali. La giunta municipale ha deliberato questa mattina la richiesta dello stato di emergenza, necessaria per ottenere risorse straordinarie e avviare interventi urgenti a supporto di cittadini, imprese e infrastrutture danneggiate.

Danni diffusi e gravi

I danni registrati sul territorio sono ingenti e diffusi: Il lungomare di Torre Archirafi è stato letteralmente travolto dalle onde, con strutture pubbliche e private distrutte. Il porto di Riposto ha subito gravi lesioni al molo foraneo e alla mantellata, mentre abitazioni e attività commerciali risultano allagate e compromesse. Diversi punti della città presentano criticità alle infrastrutture pubbliche, rendendo urgente un intervento coordinato e immediato.

Un video acquisito da una telecamera di videosorveglianza di Torre Archirafi mostra chiaramente la forza dell’onda che ha travolto la costa poco dopo l’una di notte, confermando la portata straordinaria dell’evento. Le immagini rendono tangibile la violenza del ciclone e l’urgenza di attivare misure straordinarie di protezione e recupero.

La dichiarazione del sindaco

“Ci troviamo davanti a un evento di portata straordinaria – afferma il sindaco di Riposto, Davide Vasta – che ha messo in ginocchio intere porzioni del nostro territorio. Le immagini della videosorveglianza parlano chiaro: i danni sono enormi e vanno ben oltre le capacità di intervento ordinario del Comune. Per questo abbiamo deliberato la richiesta dello stato di emergenza: servono risorse straordinarie, procedure snelle e interventi immediati per mettere in sicurezza le aree colpite e avviare al più presto la fase della ricostruzione”.

La richiesta di stato di emergenza

La giunta trasmetterà la richiesta agli enti competenti, affinché venga riconosciuta la straordinarietà dell’evento e si possano attivare tutti gli strumenti necessari per sostenere la comunità ripostese. L’obiettivo è garantire supporto immediato alle famiglie colpite, ripristinare le infrastrutture danneggiate e favorire la ricostruzione delle aree pubbliche e private compromesse dal ciclone.

Una comunità duramente provata

Il ciclone Harry ha lasciato dietro di sé una scia di danni e disagi che richiederanno tempo e risorse per essere sanati. Le immagini, i danni e le testimonianze raccolte sul territorio raccontano di una città messa duramente alla prova, ma determinata a reagire. La dichiarazione della Giunta comunale è un primo passo verso una risposta concreta, che punti a garantire sicurezza, ripristino delle strutture e sostegno immediato ai cittadini.