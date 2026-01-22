Il maltempo che nelle ultime ore ha colpito duramente il versante ionico della Sicilia è ormai in fase di esaurimento. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana, per la giornata di domani non sono previste criticità diffuse e gran parte dell’Isola torna in allerta verde.

Allerta gialla solo in alcune aree dell’Isola

Permane tuttavia un livello di allerta gialla, corrispondente a uno stato di “attenzione”, in alcune zone specifiche. In particolare, il rischio meteo-idrogeologico resta segnalato nel Sud della Sicilia e nelle aree di Messina e Catania, dove non si escludono fenomeni localizzati, seppur di debole o moderata intensità.

La conta dei danni dopo il passaggio della perturbazione “Harry”

Nei comuni maggiormente colpiti dalla perturbazione denominata “Harry” è iniziata la conta dei danni: Le forti piogge e il vento hanno provocato disagi alla viabilità, allagamenti e problemi a edifici e infrastrutture, soprattutto lungo la fascia ionica. Le amministrazioni locali sono al lavoro per ripristinare le condizioni di normalità e valutare gli interventi necessari.

Scuole ancora chiuse a Catania e Acireale

Nonostante il miglioramento delle condizioni meteo, scuole ancora chiuse a Catania e Acireale per consentire le verifiche di sicurezza e gli interventi di pulizia e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Le autorità raccomandano comunque prudenza, soprattutto nelle zone che restano sotto osservazione.