Da stamattina decine di squadre hanno iniziato la conta dei danni, ma è ancora presto per avere un quadro completo di quanto accaduto durante il passaggio del ciclone Harry. Ciò che se ne evince è che l’intera piana di Catania è stata devastata da forti venti e piogge torrenziali, con piante abbattute e rami spezzati. D’altronde le serre, i vivai e tutte le piantagioni coltivate sia in serra che all’aperto hanno subito ingenti danni, così come gli allevamenti locali. In particolare, l’agrumicoltura ha registrato gravi perdite. Era ormai tempo della raccolta ma il ciclone harry ha devastato tutto!

I danni alla piana di Catania

La situazione richiede interventi urgenti per sostenere gli agricoltori e per avviare la ripresa delle attività agricole danneggiate.

“Non abbiamo ancora una fotografia chiara di quanto accaduto – queste le parole di Giosuè Arcoria, presidente di Confagricoltura Catania -. Per tutti i nostri associati abbiamo attivato un numero whatsapp, lo 095-433215, per raccogliere le segnalazioni. Già dalle prime ore in cui la linea è stata attivata, questa mattina, sono tantissime le segnalazioni che ci sono arrivate. Il vento non si placa e purtroppo non è ancora finita. Temiamo si tratti di una nuova emergenza da dover fronteggiare. Chiediamo alle Istituzioni, alla politica, di muoversi fin da subito con interventi straordinari per non lasciare soli gli agricoltori, in questa che si prefigura come l’ennesima sciagura determinata da calamità naturali. Noi, come organizzazione sindacale ci siamo. Attendiamo le prossime ore per fare una conta dei danni dettagliata”.