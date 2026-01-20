Una violenta bufera di neve ha sorpreso una famiglia di turisti sull’Etna, costringendo i soccorritori della Guardia di Finanza a un intervento complesso in condizioni estreme. La famiglia, composta da due adulti e una bambina di 4 anni, era rimasta bloccata nei pressi dei Crateri Silvestri mentre si recava verso una struttura alberghiera. L’allarme è scattato intorno alle 19:30, quando i turisti hanno segnalato al titolare della struttura che la loro auto era bloccata sulla strada a causa della neve.

L’intervento in condizioni estreme

Gli specialisti del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi sono partiti a bordo dei mezzi fuoristrada in dotazione, seguendo il percorso in direzione del Rifugio Sapienza. Le condizioni meteo avverse, caratterizzate da neve intensa, forti raffiche di vento e visibilità estremamente ridotta, hanno reso impossibile la normale circolazione. I mezzi sono stati costretti a fermarsi a causa dell’accumulo nevoso e i soccorritori hanno quindi proseguito a piedi, affrontando un ambiente impervio e complesso per raggiungere la famiglia.

La famiglia in pericolo

Lo spostamento sulla strada era reso quasi impossibile dai cumuli di neve alti anche 1,5 metri. Nonostante le difficoltà, i soccorritori sono riusciti a localizzare la famiglia, ormai in preda al panico. I tre turisti, tra cui la bambina di 4 anni, presentavano segni iniziali di ipotermia, ma non necessitavano di interventi sanitari urgenti. Sono stati dapprima protetti con capi di abbigliamento forniti dai soccorritori e poi condotti a piedi fino ai mezzi fuoristrada, per essere infine accompagnati in albergo.

Coordinamento e intervento

Le operazioni di soccorso, ultimate intorno alle 23, sono state condotte in costante contatto con la Prefettura di Catania e con i componenti del Centro coordinamento soccorsi, attivato dall’ufficio territoriale del Governo. Il centro ha garantito il coordinamento delle attività di prevenzione e soccorso in relazione alle condizioni di rischio meteo-idrogeologico che hanno interessato la provincia di Catania, assicurando un intervento rapido e sicuro.