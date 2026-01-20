Questa mattina, al circolo velico Nic di Catania, si sono vissuti momenti di paura a causa della forte mareggiata fin dalle prime ore del mattino. Le onde molto alte hanno superato i frangiflutti e il camminamento, nonostante i lavori in corso per migliorare la sicurezza del porto, messi in atto dall’autorità portuale.

Gli interventi e i lavori al porto di Levante avrebbero dovuto proteggere l’infrastruttura, ma non sono stati sufficienti a fermare la forza del mare. Inoltre, non era stato effettuato alcuno uno sgombero preventivo del piazzale. Nelle immagini, infatti, si vedono diversi veicoli parcheggiati e pericolosamente colpiti dalle onde.