Allerta rossa a Catania: a causa delle condizioni avverse per l’arrivo del ciclone Harry, l’aeroporto di Fontanarossa comunica variazioni sull’operatività dei voli nei giorni interessati dal maltempo, oggi 19 gennaio e domani 20 gennaio. Il Terminal C dello scalo etneo, infatti, resterà chiuso al pubblico. Tutti i voli previsti in arrivo o in partenza dal Terminal C saranno riprotetti presso il Terminal A.
Indicazioni per i passeggeri
Come spiegato in una nota ufficiale, l’aeroporto invita i passeggeri a: