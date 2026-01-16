Concorso Esercito Allievi Tenenti 2026: È stato ufficialmente bandito il concorso Esercito Allievi Tenenti 2026, finalizzato all’ammissione di 60 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) al 15° corso per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata.

Il concorso riguarda il Corpo degli Ingegneri, il Corpo Sanitario e il Corpo di Commissariato dell’Esercito Italiano ed è rivolto a candidati in possesso di specifici titoli di laurea magistrale o a ciclo unico.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 13 gennaio all’11 febbraio 2026, esclusivamente in modalità telematica.

Posti disponibili e ripartizione

I 60 posti messi a concorso sono così suddivisi:

Corpo degli Ingegneri: 40 posti, riservati a laureati in ingegneria, architettura, informatica, scienze chimiche, fisica, biologia e discipline affini;

40 posti, riservati a laureati in ingegneria, architettura, informatica, scienze chimiche, fisica, biologia e discipline affini; Corpo Sanitario: 10 posti, destinati a laureati in medicina e chirurgia, veterinaria, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche e odontoiatria (con abilitazione);

10 posti, destinati a laureati in medicina e chirurgia, veterinaria, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche e odontoiatria (con abilitazione); Corpo di Commissariato: 10 posti, per laureati in giurisprudenza ed economia.

Sono inoltre previste riserve di posti per diplomati delle Scuole Militari e per figli di militari deceduti in servizio.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso Esercito Allievi Tenenti 2026 è necessario, tra gli altri requisiti:

non aver compiuto 38 anni alla data di scadenza del bando;

essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici;

non avere condanne penali né procedimenti in corso per delitti non colposi;

essere in possesso di una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico tra quelle previste dal bando;

risultare idonei sotto il profilo psico-fisico e attitudinale al servizio militare.

La presenza di tatuaggi o piercing può costituire motivo di esclusione, secondo le regole vigenti nei concorsi militari.

Come si svolge la selezione

La procedura concorsuale prevede diverse fasi:

Prova scritta di selezione culturale, con test a risposta multipla su logica, cultura generale, lingua italiana e inglese; Prove di efficienza fisica; Accertamenti psico-fisici; Accertamenti attitudinali, comprensivi di colloqui e test; Valutazione dei titoli di merito.

Le prove si svolgeranno presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale concorsi del Ministero della Difesa, utilizzando SPID o CIE. È consigliato disporre anche di una PEC, utile per le comunicazioni ufficiali.

Il bando del concorso Esercito Allievi Tenenti 2026 è consultabile e scaricabile in formato PDF sui siti istituzionali della Difesa e sul portale inPA.