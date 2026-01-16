Bonus disoccupati 2026: tutti i sussidi, requisiti e come fare domanda. Il 2026 si apre con un sistema di sostegni economici articolato e più inclusivo per chi si trova senza lavoro.

Tra indennità contributive, nuovi strumenti di welfare e misure dedicate a categorie specifiche, lo Stato mette a disposizione una rete di aiuti pensata per accompagnare i disoccupati in una fase delicata della vita. Conoscere nel dettaglio quali sussidi sono attivi, chi può beneficiarne e come presentare domanda è fondamentale per trasformare un periodo di difficoltà in un percorso di transizione sostenibile e consapevole verso una nuova occupazione.

Bonus disoccupati 2026, Le indennità contributive: NASpI, Dis-Coll e ISCRO

Il primo pilastro del sostegno ai disoccupati resta rappresentato dalle indennità contributive, rivolte a chi ha maturato una storia lavorativa documentata. La NASpI continua a essere lo strumento principale per i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro. Nel 2026, per accedervi, è necessario aver accumulato almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto. L’importo viene calcolato sulla base della retribuzione media e la durata può arrivare fino a ventiquattro mesi.

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 spicca la modifica all’anticipazione NASpI per chi avvia un’attività autonoma: non più un’unica soluzione, ma due tranche, con il 70% erogato subito e il restante 30% dopo le verifiche previste. Resta inoltre obbligatoria l’iscrizione alla piattaforma SIISL entro quindici giorni, con la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

Accanto alla NASpI si conferma la Dis-Coll, destinata ai collaboratori coordinati e continuativi e ai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. L’indennità ha una durata massima di dodici mesi ed è commisurata ai redditi percepiti, offrendo una tutela essenziale a una platea di lavoratori sempre più ampia e caratterizzata da forte discontinuità occupazionale.

Per i lavoratori autonomi, invece, l’ISCRO rappresenta una misura strutturale fondamentale: spetta a chi registra un calo di reddito significativo e prevede un’indennità mensile per sei mesi, con importi compresi tra 250 e 800 euro. L’accesso è subordinato a precisi requisiti reddituali e contributivi e può avvenire una sola volta nel triennio.

Aiuti per categorie specifiche e situazioni di fragilità

Oltre alle misure generali, il sistema di welfare prevede sussidi mirati per settori caratterizzati da lavoro discontinuo. I lavoratori agricoli possono contare su un’indennità di disoccupazione calcolata sulle giornate lavorate nell’anno precedente, particolarmente rilevante per chi svolge attività stagionali. Anche il settore dello spettacolo dispone di un’indennità dedicata, con requisiti contributivi adattati alla natura intermittente del lavoro artistico.

Tra le misure meno conosciute ma molto utili figura il Bonus SAR, destinato ai lavoratori in somministrazione: erogato da FormaTemp, prevede un contributo compreso tra 750 e 1.000 euro ed è cumulabile con la NASpI. Grande rilevanza sociale assume il Reddito di Libertà, rifinanziato anche per il 2026, rivolto alle donne vittime di violenza in condizioni di vulnerabilità economica, con un contributo mensile fino a 530 euro per dodici mesi. Si conferma inoltre l’Assegno Unico Universale per le famiglie con figli a carico, indipendente dalla condizione lavorativa dei genitori e modulato sull’ISEE.

Sostegni senza contributi: Assegno di Inclusione e SFL

Per chi non può accedere alle indennità contributive, il 2026 punta su strumenti di contrasto alla povertà e di inclusione attiva. L’Assegno di Inclusione è il principale sostegno per i nuclei familiari con ISEE basso e condizioni di fragilità. La misura prevede importi variabili e l’obbligo di partecipare a percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Una novità rilevante riguarda il rinnovo: dopo i primi diciotto mesi non è più previsto il mese di sospensione, anche se la prima mensilità del rinnovo viene ridotta del 50%.

Accanto all’ADI opera il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), destinato ai disoccupati considerati occupabili. L’indennità è pari a 500 euro mensili per un massimo di dodici mesi, prorogabili, ed è legata alla partecipazione a corsi di formazione o progetti di utilità collettiva. L’obiettivo è favorire l’aggiornamento delle competenze e il reinserimento nel mercato del lavoro, in un’ottica di politiche attive più incisive.

Bonus disoccupati 2026: Agevolazioni complementari e sostegni indiretti

Il panorama degli aiuti si completa con misure complementari che possono incidere in modo significativo sul bilancio familiare. La Carta Acquisti continua a sostenere anziani e famiglie con bambini piccoli, mentre la Carta Dedicata a Te offre un contributo una tantum per l’acquisto di beni alimentari. In alcune città è attivo anche il Reddito Alimentare, che unisce il contrasto allo spreco alimentare al sostegno delle persone in difficoltà attraverso la distribuzione di pacchi alimentari.

Come fare domanda e quali obblighi rispettare

La maggior parte delle domande deve essere presentata online tramite il portale INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS. È fondamentale compilare correttamente la richiesta, allegare la documentazione necessaria e rispettare le scadenze previste. In alternativa, è possibile rivolgersi a CAF e patronati per assistenza gratuita. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti vai su bonus – LiveUnict.

Molte misure prevedono obblighi stringenti: sottoscrizione del Patto per il Lavoro, partecipazione a percorsi formativi, comunicazione tempestiva di variazioni reddituali o lavorative. Il mancato rispetto di tali condizioni può comportare la sospensione o la revoca del beneficio.

Il sistema dei bonus disoccupati 2026 si presenta più articolato e strutturato, con un equilibrio tra sostegno economico e politiche attive del lavoro. Dalle indennità contributive agli strumenti di inclusione sociale, passando per agevolazioni specifiche e percorsi di formazione, le opportunità non mancano. Informarsi in modo corretto e tempestivo è il primo passo per affrontare la disoccupazione non come una battuta d’arresto, ma come una fase di ripartenza consapevole.