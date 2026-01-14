Concorso assistenti sociali: il Comune di Villafranca Tirrena, facente parte della Città Metropolitana di Messina, ha recentemente indetto un nuovo concorso volto all’assunzione di assistenti sociali. Nello specifico la selezione pubblica è finalizzata all’assunzione di nuove unità di personale, Area dei Funzionari e dell’elevata Qualificazione. Si ricorda che la domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro l’8 febbraio 2026. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Concorso assistenti sociali, i requisiti richiesti

Oltre a tutti i requisiti solitamente richiesti dai concorsi pubblici, a tutti i candidati verrà richiesta iscrizione all’albo professionale ed aver svolto almeno 3 anni di servizio in qualità di Assistente Sociale presso pubbliche amministrazioni o enti privati. Inoltre si dovrà possedere uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di Assistente Sociale abilitante;

Diploma Universitario in Servizio Sociale;

Laurea triennale di primo livello appartenente alla classe 6 -Scienze del Servizio Sociale;

Laurea triennale di primo livello appartenente alla classe L 39 – Servizio Sociale;

Laurea specialistica (LS) appartenente alla classe 57/S—Programmazione e

gestione delle politiche e dei servizi sociali;

Laurea Magistrale (LM) nella classe LM 87—Servizio Sociale e Politiche Sociali.

Concorso assistenti sociali, l’esame previsto

La selezione terrà conto dei titoli di studio posseduti ma ogni candidato dovrà anche superare una prova orale che verterà sulle seguenti materie di bando:

quadro normativo di riferimento delle politiche sociali degli Enti Locali,

legislazione nazionale e regionale (Sicilia) sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento alle competenze e al ruolo dell’Ente Locale e dell’ambito dei comuni,

riforma e ruolo del Terzo Settore nelle Politiche Sociali,

strumenti e documentazione nel lavoro sociale,

politiche sociali in tema di inclusione sociale e lotta alla povertà, Livelli essenziali delle Prestazioni,

testo Unico sul Pubblico Impiego (D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.), in particolare i

diritti e doveri dei dipendenti pubblici,

normativa sulla tutela della privacy (D.lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” e ss.mm.ii.).

Concorso assistenti sociali, come presentare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il giorno 8 febbraio 2026 mediante procedura telematica disponibile sul Portale inPA. Inoltre, i candidati, per potersi autentificare dovranno possedere SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Srà consigliabile avere una propria PEC personale.