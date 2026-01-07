Concorsi pubblici gennaio 2026: I concorsi pubblici gennaio 2026 rappresentano una delle più grandi occasioni di assunzione nella Pubblica Amministrazione degli ultimi anni. Con oltre 12.000 posti disponibili, il mese di gennaio si apre con una serie di bandi che coinvolgono Ministeri, Regioni, enti locali, sanità e Forze Armate. Per chi cerca stabilità lavorativa, i concorsi pubblici gennaio 2026 offrono un ventaglio di possibilità concrete sia per diplomati che per laureati.

I principali bandi attivi

Il panorama dei concorsi pubblici gennaio 2026 è particolarmente ricco e diversificato. Ecco i bandi più rilevanti attivi in questo periodo:

Ente o Ministero Posti disponibili Profilo richiesto RIPAM (diplomati) 3.997 Assistenti amministrativi Ministero della Cultura 2.377 1.800 diplomati, 577 laureati RIPAM (laureati) 1.340 Funzionari Ministero della Difesa 1.100 Assistenti INPS 1.128 Informatici, funzionari, dirigenti Azienda Zero Veneto 916 Infermieri MEF 548 Laureati in ambito giuridico, economico, tributario Regione Sicilia 322 Funzionari RIPAM (elevate qualificazioni) 294 Profili specialistici ISTAT 195 Diplomati e laureati Accademie Militari 531 Ufficiali Esercito, Marina, Aeronautica Protezione Civile 130 Diplomati e laureati Università La Sapienza 99 Collaboratori e funzionari ANSFISA 87 Profili tecnici e amministrativi ARCS Udine 426 Professionisti sanitari e tecnici

Questi numeri confermano come i concorsi pubblici gennaio 2026 siano un’occasione strategica per chi desidera entrare nella PA.

Per partecipare ai concorsi pubblici gennaio 2026, la domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale inPA. Le scadenze variano dal 9 al 29 gennaio 2026, a seconda del bando. È generalmente prevista una quota di partecipazione di circa 10 euro.

A chi sono rivolti i concorsi pubblici gennaio 2026

I concorsi pubblici gennaio 2026 sono aperti a una vasta gamma di profili:

Diplomati : assistenti amministrativi, collaboratori contabili, operatori tecnici

: assistenti amministrativi, collaboratori contabili, operatori tecnici Laureati : funzionari giuridici, economici, tributari, sanitari, tecnici

: funzionari giuridici, economici, tributari, sanitari, tecnici Professionisti sanitari : infermieri, tecnici di laboratorio, fisioterapisti

: infermieri, tecnici di laboratorio, fisioterapisti Forze Armate e Accademie: aspiranti ufficiali e personale militare

Questa varietà rende i concorsi pubblici gennaio 2026 particolarmente inclusivi e adatti a percorsi formativi differenti.

Come prepararsi

Per affrontare al meglio i concorsi pubblici gennaio 2026, è fondamentale una preparazione mirata. Le prove più comuni includono:

diritto amministrativo e costituzionale

logica e ragionamento critico

informatica di base

lingua inglese

materie specifiche del profilo scelto

Manuali aggiornati, quiz online e simulazioni sono strumenti indispensabili per arrivare preparati. I concorsi pubblici gennaio 2026 rappresentano una straordinaria opportunità per chi desidera entrare nella Pubblica Amministrazione. Con oltre 12mila posti disponibili e bandi distribuiti in diversi settori, questo mese offre reali possibilità di costruire una carriera stabile e qualificata. Prepararsi con metodo e rispettare le scadenze è il primo passo per cogliere al meglio queste occasioni.