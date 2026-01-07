Concorsi pubblici gennaio 2026: I concorsi pubblici gennaio 2026 rappresentano una delle più grandi occasioni di assunzione nella Pubblica Amministrazione degli ultimi anni. Con oltre 12.000 posti disponibili, il mese di gennaio si apre con una serie di bandi che coinvolgono Ministeri, Regioni, enti locali, sanità e Forze Armate. Per chi cerca stabilità lavorativa, i concorsi pubblici gennaio 2026 offrono un ventaglio di possibilità concrete sia per diplomati che per laureati.
I principali bandi attivi
Il panorama dei concorsi pubblici gennaio 2026 è particolarmente ricco e diversificato. Ecco i bandi più rilevanti attivi in questo periodo:
|Ente o Ministero
|Posti disponibili
|Profilo richiesto
|RIPAM (diplomati)
|3.997
|Assistenti amministrativi
|Ministero della Cultura
|2.377
|1.800 diplomati, 577 laureati
|RIPAM (laureati)
|1.340
|Funzionari
|Ministero della Difesa
|1.100
|Assistenti
|INPS
|1.128
|Informatici, funzionari, dirigenti
|Azienda Zero Veneto
|916
|Infermieri
|MEF
|548
|Laureati in ambito giuridico, economico, tributario
|Regione Sicilia
|322
|Funzionari
|RIPAM (elevate qualificazioni)
|294
|Profili specialistici
|ISTAT
|195
|Diplomati e laureati
|Accademie Militari
|531
|Ufficiali Esercito, Marina, Aeronautica
|Protezione Civile
|130
|Diplomati e laureati
|Università La Sapienza
|99
|Collaboratori e funzionari
|ANSFISA
|87
|Profili tecnici e amministrativi
|ARCS Udine
|426
|Professionisti sanitari e tecnici
Questi numeri confermano come i concorsi pubblici gennaio 2026 siano un’occasione strategica per chi desidera entrare nella PA.
Per partecipare ai concorsi pubblici gennaio 2026, la domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale inPA. Le scadenze variano dal 9 al 29 gennaio 2026, a seconda del bando. È generalmente prevista una quota di partecipazione di circa 10 euro.
A chi sono rivolti i concorsi pubblici gennaio 2026
I concorsi pubblici gennaio 2026 sono aperti a una vasta gamma di profili:
- Diplomati: assistenti amministrativi, collaboratori contabili, operatori tecnici
- Laureati: funzionari giuridici, economici, tributari, sanitari, tecnici
- Professionisti sanitari: infermieri, tecnici di laboratorio, fisioterapisti
- Forze Armate e Accademie: aspiranti ufficiali e personale militare
Questa varietà rende i concorsi pubblici gennaio 2026 particolarmente inclusivi e adatti a percorsi formativi differenti.
Come prepararsi
Per affrontare al meglio i concorsi pubblici gennaio 2026, è fondamentale una preparazione mirata. Le prove più comuni includono:
- diritto amministrativo e costituzionale
- logica e ragionamento critico
- informatica di base
- lingua inglese
- materie specifiche del profilo scelto
Manuali aggiornati, quiz online e simulazioni sono strumenti indispensabili per arrivare preparati. I concorsi pubblici gennaio 2026 rappresentano una straordinaria opportunità per chi desidera entrare nella Pubblica Amministrazione. Con oltre 12mila posti disponibili e bandi distribuiti in diversi settori, questo mese offre reali possibilità di costruire una carriera stabile e qualificata. Prepararsi con metodo e rispettare le scadenze è il primo passo per cogliere al meglio queste occasioni.